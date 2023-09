Codue asegura que una “carga mental elevada” está afectando a la ciudadanía en RD 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), dijo que la sociedad dominicana experimenta en los actuales momentos una “carga mental muy elevada”, que puede llevar a la fatiga, el estrés y un rendimiento disminuido en las tareas, es la razón por la se producen hechos de violencia y homicidios como los últimos eventos presentados.

La entidad supone que muchos dominicanos todavía consideran el tema de la salud mental como tabú, sin hablar de lo excesivamente costoso que resulta tratar estas enfermedades y el poco respaldo de que se ofrece desde el Estado para enfrentar esta problemática, pese a contar con la Ley 12-06 que promueve la formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud mental en el país.

El pastor Feliciano Lacen Custodio, sostuvo que los trastornos de ansiedad y de depresión que quedaron como legado de la pandemia, no han sido enfrentados con la intensidad necesaria y es una deuda pendiente que podría costarle muy caro a la sociedad si no se toman medidas extras para atender el mal. Lacen Custodio considera que promover la salud mental para prevenir enfermedades y prolongar la vida, es responsabilidad pública, parte de la salud colectiva y el compromiso de cada persona en particular.

Salud mental preocupa a comunidad evangélica

Bajo el tema: “Salud mental, sí nos importa”, la entidad eclesiástica estará realizado su Cumbre de Capacitación Ministerial 2023, donde abordará el tema de la salud mental con la presentación de tres conferencias y cuatro talleres simultáneos, con exposiciones especialistas nacionales y extranjeros, los cuales se reunirán en jornada de trabajo de 6 horas, el sábado 9 de septiembre en el Hotel Crowne Plaza, Santo Domingo.

Unos 300 pastores y líderes comunitarios de Santo Domingo y las provincias, junto a miembros de la entidad religiosa participarán de manera presencial en el evento, el cual dará inicio con la plenaria: Salud mental, su importancia y transparencia para la Iglesia actual”, a cargo del reconocido psiquiatra y escritor Dr. José A. Dunker Lambert.

Asimismo, el doctor José Agüero, pastor y experto en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dictará la conferencia “Salud mental, un abordaje Psicosocial del problema en las comunidades que ministramos”. Además de la conferencia “La Mente de Cristo: un antídoto al problema de la salud mental”, a cargo del doctor Víctor Tiburcio, presidente de la cadena de televisión “Aliento visión”, en la ciudad de New York.

De igual forma, estarán como exponentes en la realización de 4 talleres simultáneos, la psicóloga y terapista de familia Bienvenida González, con el tema “Ansiedad y Depresión, una Señal creciente y preocupante en las esposas del ministro de Dios” (taller para mujeres), José Carbonell, coordinador de educación del Defensor del Pueblo, con el enfoque “Juventud y su salud mental, una influencia positiva en la comunidad”; el doctor José Dunker, con la temática “Ansiedad y Depresión, una Señal creciente y preocupante en el ministro de Dios (taller para hombres).

También el panel “Salud Mental, un estudio detallado del problema en RD”, por Mónica Pérez, encargada del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo; concluyendo la jornada con la temática “La Salud mental del Pastor: Herramientas prácticas para su cuidado”, bajo la responsabilidad del obispo Víctor Tiburcio.