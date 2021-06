CODODSALUD declara no participará en conflictos ARS y el CMD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Coalición Dominicana de Ongs por la Defensa de la Salud (Cododsalud), entidad que agrupa a 17 asociaciones de pacientes de la República Dominicana, declaró este lunes que no formará parte como interviniente forzoso de la acción de amparo interpuesta por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria (Conati), contra el Colegio Médico Dominicano (CMD), parte accionada.

Eddis Castillo, presidente de Cododsalud, informó mediante nota, que en reunión de urgencia celebrada el pasado domingo por el pleno de la institución, se determinó abstenerse de participar en dicha acción de amparo, por tratarse de un conflicto entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y los médicos.

Informó que el mismo es con respecto a la tarifa de honorarios médicos profesionales, el cual debe ser resuelto por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y/o la SISALRIL como árbitro conciliador, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 173 Párrafo II y 176 literal i) de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), respectivamente.

Rafael Lamarche, dirigente de Cododsalud, declaró que Conati, es una aliada de los sindicalistas, que nada aportan a los pacientes, por lo que no se sienten representados ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

“Esto no debió llegar a los tribunales y resolverse en la Sisalril, la cual tiene la facultad de actuar como ente mediador” agregó Lamarche, con relación al conflicto.

“No vamos a buscar nada en ese tribunal, ya que la misión de Cododsalud es luchar de manera firme e incansablemente hasta lograr una atención integralidad de la salud, cobertura total de analíticas, procedimientos y medicamentos, en cumplimiento del derecho constitucional a la salud que tiene toda la población, conforme a lo establecido por los artículos 60 y 61 de la Constitución dominicana, la Ley 87-01 y la Ley General de Salud No. 42-01, agregó Castillo.

Cododsalud está integrada por la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, inc., Fundación Dominicana Pro-ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados, inc., Fundación un amigo como tú, inc., Fundación de Pacientes con Hepatitis b y c y otras Enfermedades Inmunológicas en República Dominicana, (funpaheinm), Fundación para el Desarrollo Comunitario Sixto Sanó, inc., Fundación de amas de casa la esperanza, inc., entre otros.

