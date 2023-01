Codia afirma desconocía remodelación de Multimuebles en La Vega; no contaba con permiso requerido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director provincial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Julio Gil informó que la empresa Multimuebles, en La Vega, supuestamente no contaba con los permisos requeridos para realizar remodelaciones al edificio que colapsó al mediodía del miércoles.

“No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA, y para emitir una licencia las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las 4 instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado”, aseguró el ingeniero al ser entrevistado en el programa El Día.

Al ser preguntado sobre si tenían conocimiento de la supuesta remodelación a la que estaba sometido el edificio, Gil respondió que: “Nosotros como Codia desconocíamos que se estaban realizando esos trabajos”.

“Aparentemente eran trabajos internos, y que según han especulado, estaban derribando unos muros para crear unas fachadas y poner unos cristales”, indicó.

Gil manifestó que, en el 2019, esa edificación que era de tres niveles, sufrió un incendio.

A esto agregó que, tras el hecho, los propietarios deseaban reparar y ampliar el edificio hacia arriba, pero que les indicaron que ellos tenían varias opciones, una de ellas fue demoler una parte del edificio y hacer un reforzamiento, y que los elementos que van a soportar el tercer y cuarto nivel vinieran desde la estructura, “pero al final no se involucraron en el proyecto”, apuntó.

“En ese momento les dimos varias opciones, como demoler esa parte del edificio que se había quemado y que los elementos que soportarían el tercer y cuarto nivel vengan desde la base”, dijo Gil.

Aseguró que la investigación del evento está en manos de una comisión integrada por la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, Oficina Nacional para Evaluación de Estructuras y el Codia que rendirán un informe a la sociedad.

