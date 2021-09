CODESSD y Unibe realizan segunda vistas públicas sobre reforma Transformación Digital del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), en apoyo con la Universidad Iberoamericana (Unibe), continuó este miércoles con su ciclo de vistas públicas, y de la mano de profesionales del área abordó el tema “Transformación Digital del Estado”, una de las 13 propuestas que actualmente se discuten en la mesa del Diálogo Nacional para su posible reforma.

El panel compuesto por Pedro Quezada, director general de la Oficina Gubernamental de las Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Jorge Roque, gerente del Departamento Transformación Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Niurka Hernández, docente de Unibe y especialista en Ciber Seguridad, Artuto López, presidente de la Cámara TIC, y el diputado y comunicador, Orlando Jorge Villegas, fue presentado por el presidente del Codessd, Samuel Sena.

En tanto, que el doctor Pascal Peña Pérez, director de Codessd Academy, fungió como el moderador de la actividad que se efectuó en uno de los salones de la mencionada casa de estudios superiores.

Al hacer la presentación de los participantes, Sena puntualizó que lo más importante para el Codessd es escuchar la opinión de cada uno de ellos y así la ciudadanía pueda estar consciente de que puede hacer participación ciudadana.

Agregó que estos temas que son “tan importantes, relevantes, y muchos de ellos transversales para la vida nacional, tienen que ser compartidos para el desarrollo de la sociedad”.

Arturo López

El primero en expresar su parecer sobre el tema fue López, quien dijo que en el país se debe optimizar lo suficiente “para crear un marco que nos ayude a evolucionar”, para que, en 10, 15 o 20 años “volvamos a hablar de transformación de nuevo”.

Manifestó que de hacerlo así le permitirá al país determinar en punto posición se encuentra y el paso siguiente que debe dar.

Señaló que la Ogtic está trabajando “fuertemente” en ese sentido y que los actores, “representados a través de asociaciones y gremios, evidentemente comprenden esto”.

Entiende que las academias tienen un reto y es que “necesitamos llevar nuestra gente al futuro, necesitamos crear las oportunidades para que nuestros jóvenes se queden aquí y ayuden a construir ese futuro, que es ahora, no es mañana”.

Expresó que en términos de habilidades hay un tema de encadenamiento que le preocupa a Cámara Tic, pero entiende que ya esa es una labor del sector privado, “que conjuntamente con los demás actores del sistema digital nacional debemos ir en consonancia”.

Niurka Hernández

Durante su ponencia, Hernández destacó que las academias no pueden preparar a las personas si no se tiene un lineamiento definido.

En ese orden, reveló que actualmente se han creado alrededor de un millón de plazas de empleos en Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el área de ciber seguridad, por lo que los centros de formación se han focalizados en este tema.

“Entonces qué estamos haciendo nosotros, en la academia estamos preparando a personas que no se han terminado de graduar, pero ya son especialistas, porque tienen un lineamiento y unas certificaciones y experiencias de cómo se está trabajando en el mercado”, puntualizó Hernández.

La especialista entiende que el Estado lo que debe es fomentar la estrategia mediante que pueda “convencer y enamorar a esos chicos de que puedan estar brindando el servicio internamente en lo que tiene que ver con Gobierno Digital, economía digital y procesos digitales”.

Entre sus propuestas para avanzar en el aspecto tecnológico, Hernández dijo que se debe redefinir la parte de los servicios dirigidos a los ciudadanos.

Reconoció que actualmente hay muchos procesos de estos que se están realizando, lo que garantiza que el ciudadano pueda generar una solicitud en línea sin tener que desplazarse.

No obstante, reconoce que hoy en día, debido a la falta de conectividad, aun muchos ciudadanos del país no tienen el privilegio de disfrutar de estas facilidades, por lo que dice el Gobierno debe solucionar esta parte.

“Se requiere también que el Estado se convierta como una plataforma de servicios y modificar lo que tiene que ver con las leyes para que el ciudadano pueda acceder a estos servicios y que las empresas también utilicen esa interoperabilidad entre las instituciones y los servicios de cara al ciudadano”, dijo Hernández.

Pedro Quezada

El director general de la Oficina Gubernamental de las Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Pedro Quezada, dijo que esa entidad ha estado acompañando al gabinete de innovación y al Ministerio Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt) en la formación de una ventanilla única, para el manejo de becas de todos los planes que tiene el gobierno.

Destacó que una de las cosas que le pidió el presidente Luis Abinader a ese gabinete fue priorizar las áreas donde el Estado quiere invertir y las áreas profesionales de interés.

Agregó que para eso se le encomendó al Ministerio de Economía un estudio con el cual estarán trabajando en la priorización del próximo lanzamiento de becas, el cual según reveló, será en el mes de enero 2021.

Dijo que a partir del uso de la tecnología han creado un portal único en el cual los becarios puedan completar todos los procesos de manera digital.

Señaló que el referido gabinete también persigue que todas las entidades que ofrecen becas estén consolidadas dentro del Mescyt, no solo a través del gabinete, si no también a través de la plataforma única diseñada.

Quezada abordó también el tema de las demás ventanillas únicas, de las cuales dijo que el objetivo es desburocratizar los trámites que hacen difíciles diferentes servicios que los ciudadanos y las empresas necesitan con el Estado.

Agregó que el proyecto de burocracia cero está dentro de la agenda 2030.

Indicó que en conjunto con el Ministerio de Turismo, están desarrollando “el plan de Pedernales Turismo Inteligente”, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Quezada agregó que buscan que el turismo en Pedernales se base en la tecnología.

En materia de transformación digital, dijo que se debe lograr tener una legislación adecuada acorde a los tiempos “que nos permita burocratizar y eliminar las trabas para aplicar la transformación misma”.

Reveló que al final del año 2020 fueron al Ministerio de la Administración Pública (MAP), “preocupados por el nivel salarial que hay en el Estado con todos los profesionales y técnicos”.

Quezada explicó que “ese nivel salarial está muy por debajo del mercado, y el Estado no accede a talentos por el problema de salario”.

Dijo que otro tema que le señalaba al MAP “es que esos jóvenes a veces están en el proceso de formación académica en altos estudios, pero ya son expertos en programación y tienen múltiples certificaciones y la administración pública lo tipifica que si usted no tiene un título usted no puede acceder a un salario de la competencia que usted tiene y usted desarrolla”.

Agregó que el Estado tiene que dar un salto, y “nosotros ahora en el área de tecnología, información y comunicación tenemos que hacer ese cambio, tenemos que medir por la competencia que tengan esos jóvenes, para nosotros traerlos, utilizarlos y fomentarlos a continuar sus estudios de formación para que sean mejores profesionales, pero además irlos formando desde el punto de vista gerencial y administrativo”.

Indicó además, que esos jóvenes deben ir siendo formados desde el punto gerencial y administrativo, debido a que según explicó se da el caso de que “tenemos excelentes técnicos y excelentes profesionales que a la hora de llevarlos al puesto de la dirección no tienen la competencia para ser nuestros lideres, nuestros gerentes”.

Jorge Roque

En una segunda fase de contenido con el sector público, el gerente del Departamento Transformación Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Jorge Roque, explicó que de acuerdo a las estadísticas oficiales que presenta la Oficina Nacional de Estadísticas se perciben incrementos constantes en cuanto a la penetración del internet a los hogares.

“Según los últimos datos del 2019, que se presentaron hace unas semanas, tenemos alrededor de un 33% de los hogares conectados. Eso es una brecha importante entre lo que es urbano y rural, entre un 40% el urbano y un 20% el rural”, explicó.

Agregó que en cuanto al usuario de internet “tenemos un aumento paulatino y constante que logramos hasta un 74% de las personas encuestadas que reportaron que habían accedido al internet, eso mostraría una realidad positiva”.

Sin embargo, Roque dijo que “si entramos un poquito a profundidad y comparamos el dato del 33% de conectividad en los hogares, con los países del BID, que integran los miembros de Banco Interamericano de Desarrollo de Latinoamérica, donde ellos tienen alrededor de un 50%, y si vamos a la OSD tienen un 75% y de un 33% a un 75% hay un margen muy alto”.

Señaló que si en lugar de esa comparación “nos vamos a acceder a los datos del SUIBEN, en el Sistema Único de Beneficiario, que tienen un registro de las personas con un nivel de pobreza más bajo, pues entramos a una realidad distinta que quizás es importante resaltar porque es lo que nos va a llevar a una verdadera transformación digital”.

Basado en los datos del SUIBEN, Roque dijo que de 2.1 millones de hogares en niveles de pobreza, el 4.4% tienen internet.

“Eso puede ser bajito, pero si yo les digo que son 92 mil hogares, de los 21 millones que les acabo de decir, es aún más revelador”.

Resaltó que el nivel del uso de las computadoras en esos hogares es de un 12% aproximadamente.

Destacó que alrededor de la mitad de esas personas tienen un celular inteligente que los usan por lo menos una vez al mes o una vez a la semana y el internet en un 40%, según los estudios.

De los 6 millones de personas encuestadas, dijo que el 54 % reportó que no tienen ningún conocimiento de informática, el 39% solo tenía conocimientos básicos.

Explicó que con esos datos se observa que la realidad de la mayoría de los barrios es distinta y hay que cambiarla de abajo para arriba, para poder lograr una verdadera transformación.

Señaló que un el 96% del porcentaje de los barrios tienen conectividad móvil, el 18 conectividad fijo.

Destacó que hace unos años el internet móvil vino con el discurso de solucionar la brecha digital, pero destacó que realizar algunas actividades se hace difícil. Puso de ejemplo, que es difícil redactar un ensayo o programar desde el celular, además de que el mismo tiene ciertas restricciones en cuanto a la conectividad continua y hay un límite de capacidad.

Explicó que en base a esa realidad, el Indotel “está haciendo mucho”, tras explicar que esa entidad está firmando contratos con las principales prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con los que garantiza una seguridad jurídica de esa empresa.

Agregó que tienen una licitación que prevería a las empresas de los recursos para el 5G.

“Tenemos los proyectos que desarrolla el Indotel con fondos propios, con el plan de conectar a los no conectados”, señaló al expresar que en cuanto a regulación están lanzando los estudios de mercados relevantes, “que es un primer paso en todo el tema de competencia, estamos trabajando con los cargos de interconexión y el reglamento de reventa”.

Roque agregó que están trabajando en la modificación de la ley general de Telecomunicaciones, la cual tiene más de 20 años de ser promulgada.

Orlando Jorge Villegas

El diputado y comunicador, Orlando Jorge Villegas basó su intervención en referirse a la formación de políticas públicas de cara a la transformación digital en el país.

Villegas dijo que hay un mercado laboral saturado de profesionales de distintas disciplinas.

Señaló que el Estado debe priorizar las necesidades de la sociedad moderna y del país a nivel particular, “y en ese sentido entra la educación stem como un componente de priorizar estas carreras en nuestro país y priorizarlas desde joven”.

Propuso que se debería desarrollar un proyecto en conjunto para transformar los liceos en politécnicos.

Desde el punto de vista legislativo explicó que el Gobierno en conjunto con el Congreso Nacional, está trabajando la ley del marco nacional de cualificaciones, la cual considera “es un paso para que el Estado les diga a las academias miren nosotros entendemos que esto debe ser a lo que los jóvenes que ingresen a las universidades deben enfocarse”.

Dijo que de esa ley ser aprobada se tendría una pieza legislativa para priorizar lo que necesita el país en cuanto a carrera y a profesionales. Consideró que de esa forma se dinamizaría el mercado laboral.

Asimismo, dijo que “hay que ver qué está haciendo el Poder Ejecutivo en cuanto a transformación digital, y creo que lo más importante ha sido la creación de la agenda digital 2030, que es un programa con una planificación a largo plazo, donde se concentran en cinco puntos, entre ellos la economía digital y los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía para superar muchos procesos”.

Explicó que con esa agenda, el Estado busca su propia transformación digital. Aseguró que la tecnología

“va mucho más rápida que la legislación, y es un reto que tienen los legisladores en todo el mundo”.

Dijo que “mi visión no es pelear con la tecnología, creo que la legislación debe servir para organizar la tecnología”, y señaló que que el país no estaba preparado para el teletrabajo porque no existe ni siquiera en el Código de Trabajo el concepto de teletrabajo, pese a que se aceleró con la llegada del Covid-19.

Explicó que fue sometido un proyecto de ley que busca normalizar el teletrabajo en el país, y agregó que se percibe que hay proyecto de ley que busca ponerle barrera a esa transformación digital, por lo que considera que dentro del Congreso hay algunas personas que necesitan una mejor orientación en cuanto al rol legislativo en la tecnología.

Otras vistas

El CODESSD informó que el lunes continuarán en UNIBE con el mismo foro de Modernización del Estado.

Se recuerda que en la pasada vistas públicas, el doctor Pascal Peña había informado que continuarán conociendo las propuestas calidad educativa, seguridad social y pacto por el agua, en Instituto de Educación Universitaria de Santo Domingo (Intec), el 11, 13 y 15 de octubre.

Por:

Rafael Zapata y Yhanelly Rodríguez

