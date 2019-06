COD notifica a la FEDOBE que no reconoce nueva directiva directiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) informó a la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) que “no reconoce, ni reconocerá ninguna designación que no esté sujeta al estricto cumplimiento de sus estatutos”.

“Esta decisión está fundamentada en el hecho comprobado de que “no se realizó el debido proceso que valide la designación” de Juan Núñez Nepumuceno y la dirección ejecutiva de la Fedobe, luego del fallecimiento de Héctor Pereyra, quien al momento de su deceso era el presidente de ese organismo”, expresa una nota de prensa del COD.

La comunicación de fecha 11 de junio del año en curso, dirigida a la Federación Dominicana de Béisbol, indica que pone a su conocimiento que en una reunión realizada el pasado martes, donde fue analizado el proceso donde se escogió la sucesión del cargo de Presidente de la Fedobe, en la persona de Juan Núñez Nepumuceno.

Una copia de la carta donde se hace la notificación a los miembros de la Fedobe fue enviada al Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno y al presidente de la Federación Internacional de Béisbol y Softbol, Riccardo Fraccari.

A continuación el texto de la comunicación dirigida a la Fedobe:

“Una vez concluida la Eucaristía de Novenario en memoria de su difunto Presidente, Héctor Pereyra, celebrada el martes 4 de junio de 2019, en la iglesia San José Nonato en Santiago de los Caballeros, expresamos a su directivo Juan Núñez Nepomuceno el interés de realizar una pronta reunión para establecer claridad sobre el cambio de dirección ejecutiva de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE.

“Ponemos a su conocimiento que esta reunión se materializó hoy, martes 11 de junio en horas del mediodía en nuestro Despacho del Comité Olímpico Dominicano donde cuestionamos el procedimiento llevado a cabo para la sucesión del cargo Presidente FEDOBE en la persona de Juan Núñez Nepomuceno.

“Una vez comprobado que no se realizó el debido proceso que valide la designación antes mencionada, nos permitimos notificarles que esta carece de legalidad y por ende el Comité Olímpico Dominicano, no reconoce ni reconocerá ninguna designación que no esté sujeta al estricto cumplimiento de sus Estatutos.

“En tal virtud les exhortamos acatar lo antes señalado y actuar conforme lo establece su actual Carta Constitutiva.

“Hemos comisionado a nuestro directivo Luis José Chanlatte, en su calidad de enlace Comité Olímpico Dominicano-FEDOBE, la de supervisar y/o observar los siguientes pasos que envuelve esta situación.

“Les notificamos que esta decisión será informada a las Autoridades Deportivas correspondientes, tanto Nacionales como Internacionales relacionadas con la FEDOBE”.

La carta está firmada por Luis Mejía Oviedo, presidente del COD.

