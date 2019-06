Cobro de  cuotas a los precandidatos del PLD

Ciertamente, hoy parece existir un consenso en pro del pragmatismo antes de irse a los fundamentos y a las verdades científicas de las instituciones y las cosas, las que al fin y al cabo nos deben llevar a un final, que si no es el de la felicidad, por lo menos, es menos malo y nos evita caer en el caos y lo catastrófico.

Entonces, podemos observar un Partido de la Liberación Dominicano -PLD- convertido en una fuerza casi imparable, donde se barrió con la disciplina por irse por la cantidad.

Otros dirían, en el PLD se fueron tras el Poder para dejar sus sueños fantasiosos, lo cual no es en realidad del todo cierto, porque dondequiera que se esté, la calidad es la calidad, es lo más cercano a la ciencia, o sea, a la verdad.

Después de ese preámbulo, es para aterrizar en los nuevos procedimientos que se tratan de impulsar en el partido morado, el de la estrella amarilla, donde nos han provocado preguntarles, ¿y qué es lo que les pasa a sus dirigentes en los niveles más jerárquicos?

Todo viene a colación por las recomendaciones que está haciendo su flamante Comisión Nacional Electoral (CNE), la que tiene por encomienda realizar todos los preparativos internos correspondientes a sus elecciones primarias internas.

Y ésta referida CNE, se ha despachado solicitándole a su Comité Político (CP), que para los interesados en ser los candidatos oficiales por el PLD, deben inscribirse pagando unos valores que van desde los 300,000.00 hasta los 5,000.00 pesos dominicanos, y los mismos deben realizarse en las fechas comprendidas entre el jueves 27 hasta el domingo 30 de este mes de junio.

Los pagos a que aspira la CNE del PLD se han distribuido en las siguientes escalas o formas, según sean inscritas las precandidaturas que califiquen al reunir los requisitos exigidos por la Constitución, por esa organización y la Ley Electoral.

Los precandidatos a la Presidencia deben cantearse con 300 mil pesos cada uno, mientras que los aspirantes a senadores, les corresponderán RD$125 mil por cabeza. En ese mismo orden, los interesados en ir como diputados (son 198), tendrían que despojarse de RD$75 mil cada uno.

En este mismo contexto, pero para los escenarios de las provincias o ciudades, a los precandidatos a alcaldes o alcaldesas en los municipios cabeceras, les corresponde RD$40 mil, mientras que los postulantes a esos mismos puestos de los demás municipios, o sea, de los que no son cabeceras, el costo de la inscripción es RD$25 mil.

También, los regidores están invitados a esta fiesta, y los que vayan por los municipios cabeceras, sus aportes o pagos serán por RD$20 mil, y si deciden aspirar por los demás municipios que no son cabeceras, quedarían penalizados con RD$10 mil.

Siguiendo estas novedades dentro del PLD, los postulantes a directores en los distritos municipales deberán pagar RD$15 mil, y los precandidatos a regidores de esas demarcaciones distritales les corresponden por cada uno RD$5 mil.

Después de ver tal solicitud al CP por la CNE de los peledeístas, la cual está integrada por Lidio Cadet (quien la preside), además de; Alejandrina German, Danilo Díaz, César Prieto, Robert de la Cruz, Armando García y Lupe Núñez, solo atiné a razonar, que ciertamente, ya no caben dudas de que en las más altas instancias moradas, muchos quieren o se comportan tal cual sus competidores, es decir, igual a los demás partidos mayoritarios del sistema.

Pero ojalá que en el CP del partido fundado por el profesor Juan Bosch y un puñado de jóvenes en el año 1973, todavía queden algunas cabezas frías y racionales, para que simplemente echen a un lado esta propuesta tan aberrante a la democracia interna de cualquier organización que se haga llamar dizque democrática y con iguales derechos para todos.

En fin, parece que tendrán que volver a releerse a Juna Bosch algunos de la vieja camada, porque de los nuevos en el CP, hay varios que ni ideas, y de paso les recomiendo, que pongan atención a lo que él tanto hablaba de la institucionalidad, tal vez les vuelva a llegar a algunos, y los retomen, las buenas ponderaciones de la ética y los valores de la institucionalidad.

Y no y no, que no se pague ninguna cuota por el derecho ganado a ser precandidato oficial en su partido, eso es improcedente, antidemocrático, que prime el buen juicio político institucional del CP en el PLD.

Autor: José Núñez

Anuncios

Relacionado