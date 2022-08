Coalición del Cibao califica como fracaso dos años de Gobierno; advierte continuará protestas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Osvaldo Brito, representante del Frente de Lucha Unidad y Progreso (Flup), calificó como un fracaso total los dos años del presidente de la República, Luis Abinader, porque, según dijo, su enfoque ha sido encaminar el crecimiento de los grandes empresarios.

Durante un encuentro con periodistas, Brito explicó que la inflación ha disminuido dramáticamente el poder adquisitivo de la población, incrementando los niveles de hambre e impactando las actividades comerciales de los pequeños negocios y que al parecer las medidas anunciadas por el Gobierno han resultado inefectivas o insuficientes.

“El Gobierno habla de ampliar la cobertura escolar a partir de los tres años, sin embargo, cada año miles de niñas y niños se quedan fuera de las escuelas estatales por falta de cupo”, dijo.

Brito destacó que el objetivo del mandatario es la reducción de la pobreza, pero que sus acciones demuestran lo contrario al duplicar la cobertura a las personas que reciben los beneficios de la tarjeta Supérate, ya que, desde su opinión, este método no erradica el problema de raíz.

Asimismo, se refirió al aumento de las casas de acogidas, debido a que la práctica no reducirá las muertes de las féminas. Subrayó que estas acciones van dirigidas a combatir las consecuencias y no las causas, legitimando la violencia y utilizando estos supuestos logros de forma clientelar, mientras tanto no hay políticas públicas, ni los recursos necesarios para prevenir la violencia contra las mujeres y muy poca capacidad de repuesta y protección para las víctimas cuando se acercan a buscar ayuda.

Por otro lado, puntualizó que una de las promesas del jefe del Estado durante la campaña era impulsar las tres causales y que en su discurso ‘ni lo mencionó’.

El comunitario cuestionó la justicia independiente actual, pues a su juicio, Leonel ( Neney) Cabrera, Andrés Cueto y Roberto Fulgar deberían estar en procesos de investigación.

“Desde el Gobierno cacarean la justicia independiente y el fin de la impunidad mientras mantienen en sus posiciones y sin ser puestas a disposición de la justicia a altos funcionarios como Neney Cabrera, Andrés Cueto y designa como secretario sin cartera a Roberto Furcal, todos con graves y serios cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos”, ponderó.

El representante del flup denunció que diversos dirigentes populares han sido sobornados para que cesen las luchas y apuntó que “el único precio que aceptamos para detener las luchas sociales y comunitarias es la solución a las demandas de la ciudadanía. Si no hay respuestas habrá protestas”.

