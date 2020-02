Coalición de homosexuales, bisexuales y lesbianas denuncian sufren discriminación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coalición de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer de la República Dominicana (LGBTIQRD) denunció este domingo que “una gran cantidad de dominicanos enfrentan discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género real o percibida”.

La mayoría de estos abusos constituyen la principal barrera para que las personas LGBTIQ o con de orientación sexual e identidad de género diversa, puedan ejercer todos sus derechos humanos en el área de la salud, empleo, vivienda y educación, lo cual les impide vivir una vida sin pobreza, expresó Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos (ASA) en un documento.

La denuncia de la coalición va dirigida hacia los candidatos a cargos electivos en las elecciones municipales del 16 de febrero.

En ese orden, Marianela Carvajal Díaz, responsable de la iniciativas Repúblika Libre y del comité coordinador de la Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans (COLEHT), aseguró que “las principales expresiones y hechos de violación de derechos humanos y discriminaciones en contra de personas LGBTQI en el país, se manifiestan en las áreas de justicia, salud, empleo y educación.

Agregó que a esto se agregan situaciones de persecución, estigma y discriminación hacia de los defensores de los derechos humanos de esa sector de la población.

“Es necesario fortalecer las políticas, planes y estrategias de salud, educación, vivienda, empleo y de seguridad ciudadana de manera tal que se garantice el derecho a la no discriminación en el ejercicio de los derechos y el acceso a servicios, de forma amigable”, consideró Carvajal Díaz.

Denunció que la discriminación incluye hasta la negación de la incorporación de una asociación sin fines de lucro.

En tanto, Rosanna Marzán, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, demandó a los distintos candidatos a comprometerse y hacer realidad “políticas públicas transversales que garanticen la aplicación de los compromisos obtenidos, a través de la suscripción de los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Asimismo, a hacer efectivo los compromisos del Examen Periódico Universal asumidos por el Estado dominicano, incorporando la no discriminación como un principio fundamental en todas las leyes, programas, planes y estrategias del Estado.

Por otra parte, Nairobi Castillo, coordinadora de la Comunidad de Trans, Travesti y Trabajadoras Sexuales de República Dominicana (Cotravetd) exigió la ejecución del “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022”, con la participación de las organizaciones y líderes o personas LGBTIQ organizadas, además de la creación y aprobación de una ley de identidad de género.

También, la generación de datos estadísticos oficiales que permitan caracterizar la población LGBTQI y ayude a mejorar el diseño de las políticas públicas y leyes garantes de derechos humanos para esa comunidad, así como garantizar la efectiva separación de las Iglesia del quehacer del Estado y su sistema de justicia.

El documento también contiene la opinión de Xánder Figueroa, quien instó a que el presunto discurso de odio de la Iglesia sea combatido con leyes reforzadas en todos los tipos y modelos de familia existentes en la sociedad dominicana.

A su juicio, la sociedad dominicana no solo la integra la familia nuclear, sino que las personas LGBTIQ vienen de familias heterosexuales y forman familias homoparentales que no están siendo reconocidas por nuestras autoridades, y que no generan derechos patrimoniales debido a las leyes y Constitución actual.

