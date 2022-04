Coalición Cambiemos dice sectores políticos están detrás de huelga en el Cibao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Coalición Ciudadana Cambiemos expresó este martes su completo rechazo al llamado a paro realizado por diferentes organizaciones sociales en el Cibao, y aseguró que hay sectores políticos involucrados.

La organización que ha mantenido una voz activa en denuncias y demandas sobre diferentes problemáticas sociales en el país, consideró mediante un comunicado que en ese llamamiento a huelga concurren diferentes intereses: uno, representado por un sector de “izquierda, bien intencionado, que siempre ha anhelado que en el país se produzcan las llamadas condiciones “objetivas” para un cambio del sistema, y que no comprenden que las mismas no están dadas, ya que no existe un liderazgo progresista fuerte, que sea una alternativa real de poder. Y otro representado por el sector que fue desalojado del poder en las elecciones pasadas.

“Si bien es cierto, que existen causas reales de insatisfacción en el pueblo, no podemos pretender que problemas históricos, que no fueron resueltos en los últimos 26 años, se resuelvan en menos de dos años, y el país encontrándose en medio de una crisis mundial”, resaltó.

La entidad recordó que durante los gobiernos pasados el país vivió en una gran burbuja, llegando a ser denominada por un presidente “el New York Chiquito”, (sin tomar en cuenta el periodo de Hipólito Mejía).

“Dicha burbuja, fue impulsada por un geométrico endeudamiento externo en base a un sistema que debilitó en su máxima expresión la producción nacional, priorizando la importación y los llamados servicios. Un sistema en el que los pocos empleos que creaba eran de poca calidad, pues el 45.6 % eran informales. Además, el 85 % de los empleados dominicanos gana menos de 25,000 pesos. Mientras, nos encontrábamos en el ranquin de uno de los países más desiguales de la región”, enfatizó.

De igual forma, señaló que otro de los problemas fundamentales que no se resolvió durante las gestiones anteriores es el de la salud.

“Además de la falta de hospitales, muchos de los que se construyeron fueron sobrevaluados y estaban cargados de vicios de construcción. Y es que durante todo ese tiempo fuimos uno de los países que menos invirtió en salud. El promedio de la región era un 6%, nosotros nunca llegamos a un 2 %”, puntualizó.

Cambiemos aseguró que lo mismo ocurrió con el servicio eléctrico, hasta el año 2020, en donde apenas el 50.8 % de los hogares dominicanos recibían 24 horas. “Solo el 22 % de 10 a 14 horas y un 10.8 % de 1 a 9 horas por día, según la Encuesta En el hogar, realizada en 2018”, expresó.

La Coalición hizo un llamado al movimiento social dominicano, a seguir impulsando las grandes transformaciones que necesita el país, ya que la palabra “cambio”, más que un eslogan de campaña es un compromiso que el gobierno actual tiene con el pueblo y que debe cumplir.

También, pidió no dejarse utilizar por sectores políticos que se encuentran instigando y financiando a ciertos grupos, para luego pescar en mar revuelto.

“Exhortamos a tomar en cuenta que no solo el país, sino que el mundo se encuentra en una situación de crisis, que el actual gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que afecte lo menos posible a nivel local, y, que en medio de una crisis no es la coyuntura ideal para exigir que se resuelva todo lo que no se resolvió en 26 años”, dijo finalmente.

Relacionado