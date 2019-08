CNS informa a partir del 15 de agosto debe reflejarse aumento a salarios de 14%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Salarios (CNS) informó que este 15 de agosto debe reflejarse el incremento salarial de 14% para los empleados del sector privado no sectorizado, disposición aprobada por ese organismo en el mes de julio.

El director general del Comité Nacional de Salarios, Félix Hidalgo, manifestó que “ya para este mes debe reflejarse en todas las nóminas privadas el aumento aprobado”.

En tanto que el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, señaló que el aumento debió aplicarse desde el primero de agosto, puesto que los empresarios del sector mipymes contrarios a la disposición, no realizaron el procedimiento para rechazarlo.

“Ellos no llevaron un recurso ante el Ministerio de Trabajo como correspondía, por lo tanto, el proceso siguió su curso y ya debe aplicarse. Los grandes empresarios aplicarán el aumento”, manifestó el titular del CNUS.

Recientemente, el ministro de Trabajo, Winston Santos, indicó que la resolución No. 22/2019, sobre salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado, no ha sido recurrida por los sectores que pueden hacerlo, por lo que, se debe aplicar el aumento.

