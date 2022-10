(VIDEO) CNDH exige sanción a miembros del Cesfront por atropellar mujer e hijo en Pedernales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEDERNALES.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exigieron este martes una sanción en contra de una patrulla del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) que fue acusada de atropellar a una mujer y a su hijo por transportar dos galones de gasolina en Pedernales.

Se trata de Patricia Matos y su hijo de 13 años, quienes alegadamente fueron perseguidos y atropellado por miembros del Cesfront la mañana del lunes, porque la señora que transitaba en una motocicleta , llevaba dos galones de gasolina y los militares la acusaron de llevarla para venderlos de forma ilegal en Haití.

La dama narró que, al notar la presencia del vehículo de las autoridades, le hizo señas y redujo la velocidad para detenerse, pero que estos hicieron caso omiso y la rebasaron, momento en el que ella le pregunta qué pasa, que ella va al paso y que se iba a parar.

“Le toco la caja (parte atrás de la guagua) y le digo qué es, porque yo me estoy parando, yo voy al paso, y no me escuchó, y como quiera aceleró la guagua y me la atravesó en el medio, me llevó rondado, con todo y mi hijo, y caí en la cuneta”, expresó Matos.

El presidente de los Derechos Humanos, Miguel Rambalde consideró “inaceptable” que una mujer casi pierda la vida por dos galones de gasolina y que no exista una sanción.

Pidió al presidente de la República, Luis Abinader y al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, la destitución del segundo teniente de la PN, Manuel Heredia Pérez, alía La vieja , de puesto en la comandancia de Oviedo , ya que según la denuncia, este tiene por costumbre golpear a los detenidos, la última golpiza se la ocasionó a un joven el sábado en la noche.

Rambalde acusó al suboficial de ser un “trujillista”, que ha sido suspendido en otra ocasiones, pero que ha logrado volver a Oviedo, porque tiene personas que lo “apadrinan”.

Anunció, además, que en los próximos días una comisión estará visitando los organismos correspondiente y marchando para solicitar la cancelación de Heredia Pérez.

Por: César de la Cruz.

Relacionado