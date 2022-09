CMD y sociedad civil se reunirán este lunes para trazar estrategias contra ARS y AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, informó que este lunes el gremio sostendrá una reunión con la sociedad civil con la finalidad de trazar las estrategias en la lucha contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Al ser entrevistado en el programa “La Mañana con Dary Terrero”, Caba sostuvo que esta es una lucha que atañe a todos los ciudadanos y se han dado cuenta que como Colegio Médico Dominicano solo no podrá continuar la lucha.

Explicó que cuando a las personas jóvenes les toque pensionarse solo les tocará el 22% de lo recaudado. “Hacia allá se dirige esta estafa, esto es una estafa”, indicó.

En ese sentido el CMD propone que el Estado Dominicano asuma la salud de los dominicanos.

Sobre la lucha sostuvo que algunos grupos proponen realizar una marcha en el Norte, una en el Sur y luego una para el Congreso Nacional.

“Esa marcha enorme que hicimos no la registró ninguna de los medios tradicionales, porque son los mismos dueños, es tan así que ni siquiera del Consejo de la Seguridad Social bajaron, cuando se hace una marcha ellos mandan, aunque sea los conserjes… el Consejo de la Seguridad Social pero no nos recibió, nos cerraron la puerta, yo creo que la tendencia futura a ser esa, a satanizarlos, a ningunearnos, a crucificarnos y yo no dudo que nos agredan”, dijo respecto a la marcha ocurrida el pasado miércoles.

Salud mental

Caba manifestó al ser abordado sobre el problema de salud mental en el país, dijo que “no hay un interés oficial, o una asunción de compromiso político sanitario con los pacientes con problemas mentales”.

“Aquí el enfermo mental en la lógica del capitalismo desalmado y criminal es un estorbo y nos estorba a todos nosotros cuando vemos a uno de estos pacientes andando en las calles… ¿qué dice eso?, hay un descuido oficial”, sostuvo el galeno.

Finalmente dijo que “hay un fracaso de la política oficial con estos pacientes”, debido a que el neoliberalismo se enfoca en aquello que le puede dejar dinero.

