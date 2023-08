CMD vuelve a rechazar llamado diálogo: «Ya ellos lo saben todo, yo pienso que hay que ser serio»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Colegio Médico Dominicano (CMD) volvió a rechazar el llamado a diálogo, el cual fue hecho esta vez por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Salud, Daniel Rivera, con quienes el gremio ya se había reunido anteriormente, sin que llegaran a un acuerdo, debido a que el Gobierno aseguró que no hay dinero suficiente para cumplir con sus demandas.

«¿A hablar de qué señora vicepresidenta?», respondió el presidente del CMD, Senén Caba, al llamado hecho por Peña. Le recordó que «ustedes» plantearon todos los escenarios, se llegaron a acuerdos preliminares «y simple y sencillamente», al final les dijeron que no hay dinero. «Yo creo que la vicepresidenta debe ser un poquito más coherente», consideró.

El galeno le explicó a El Nuevo Diario, a través de una llamada telefónica, que ellos se han sentado a dialogar con todos los sectores. Agregó que al gremio solo le falta por hablar con el presidente Luis Abinader y resaltó que perdió la credibilidad en la vicemandataria como interlocutora. «Ya no hay interlocutores válidos, se han descalificado todos, porque cuando usted irrespeta a la contraparte, en este caso a los prestadores, si los llevan a sentarse (…) y los marean, si los cogen de mojiganga, el diálogo pierde su esencia», sostuvo.

«No me vengan a decir que no hay dinero, este país, junto a Panamá y Paraguay, son los tres únicos que crecieron por encima del 5 % del PIB, el Gobierno año tras año le entrega graciosamente a los generadores RD$40,000 millones y a las ARS RD$16,000 ¿Y a la gente qué?, nada, un plan básico de desde el 2007 que no se modifica y a los prestadores nada, los pacientes mentales todavía no se han considerado humanos», dijo.

«-No hay dinero, no hay fondo que ofrecer-, pero así no, ¿De qué quieren que hablemos, del torneo de béisbol que comienza en octubre?, porque de la lucha no, ya ellos lo saben todo, yo pienso que hay que ser serio, yo pienso que hay que respetar no a los médicos, no a los odontólogos, no a los psicólogos, no a los prestadores, hay que respetar a este pueblo, son RD$8,000 miserables pesos que les están dando para fármacos», resaltó el galeno.

Sobre el planteamiento hecho por el ministro de Salud, Daniel Rivera, de que las demandas de los médicos se puedan discutir en la seguridad social, el doctor afirmó que ya se debatieron y conocieron todos los escenarios, «hasta con montos». «¿Qué es lo que quieren que hagamos?, ¿Cuál es el ejercicio que quieren que hagamos?, ya se debatieron, ya se discutieron, ya se hablaron», sostuvo.

Caba reiteró que el llamado a paro este jueves y viernes sigue en marcha.

