Club Rafael Barias cumple 51 años

Comparte esta noticia

El Barias se ha convertido en una marca deportiva en el país gracias la producción de atletas de alto nivel y su éxito como franquicia del baloncesto superior del Distrito Nacional.



EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El club Rafael Barias celebra 51 años de fundado, convertido en uno los principales centros deportivos de la ciudad capital y por sus logros en la categoría superior se ha ganado el respeto de la familia deportiva dominicana.

La organización del popular sector de Villa Consuelo ha producido durante su historia atletas de la talla de Vinicio Muñoz, Máximo (Tepo) Tapia, Benigno Hernández y Eulis Báez, este último parte de una camada de más recientes generaciones que han brillado en playas extranjeras luego de ser formado por entrenadores de Villa Consuelo.



Como parte de ese grupo más joven, acompañan a Eulis, Manuel y José Fortuna, una de las parejas de hermanos con más éxitos en el deporte nacional. Otro de no menos calidad y salido de las entrañas del Rafael Barias es Joel Ramírez, armador retirado y actualmente entrenador, considerado uno de los jugadores más inteligentes que ha paseado su talento en la media naranja y con el equipo nacional.



“Ver cómo han pasado los años y analizar todos los logros que hemos conseguido es un sueño”, dice Carlos Sena, uno de los pilares del club que ha ocupado varias funciones en el club, y tío del estelar rebotero Juan Araujo, miembro de la generación del Barias que ha ganado cuatro coronas en el torneo de baloncesto superior.



El Rafael Barias no solo pare frutos de la disciplina del baloncesto. También las famosas reinas del caribe han tenido en su roster jugadoras nacidas en Villa Consuelo y formadas en el club, como es el caso de Priscila Rivera y Annerys Valdez, ambas piezas angulares del famoso equipo de voleyball femenino que tanta gloria le ha dado al país en los últimos veinte años.



“Dios siempre está con nosotros, hemos trabajado mucho para desarrollar todo esto, pero sin él no podíamos”, dijo Amaury Duran, destacado entrenador del club, formador de muchos de los estelares antes mencionados y campeón en todas las categorías como coach y jugador vistiendo la casaca bariana.



Los barianos en más de medio siglo trabajando por la juventud dominicana han crecido como organización y en la actualidad su actual presidente, Miguel Merejo, labora para llevar educación cívica a la institución, así como también motivar a la juventud de la barriada a prepararse y a conocer parte de la historia dominicana.



“Estamos trabajando para inculcarle a la juventud de Villa Consuelo el apego por los símbolos patrios, no todo es deporte, también tenemos que trabajar en la educación de la juventud”, dijo Merejo, actual presidente de la entidad.



Recientemente en las categorías femeninas, con Yerkin Figuereo al frente, las muchachas de Villa Consuelo han tomado el mando de los principales torneos con un grupo de niñas que pronto estarán vistiendo el uniforme del equipo nacional.



“El trabajo con el femenino es poco reconocido en el país, estas muchachas serán grandes y pondrá a la República Dominicana en alto”, dijo el entrenador Figuereo.



Actualmente más de trescientos niños se dan cita todos los días para entrenar baloncesto en el techado ubicado en el corazón de Villa Consuelo y son dirigidos por los entrenadores: Yerkin Figuereo, Reynaldo Martínez, Juan María Guillén y el profesor Amaury Durán.

Relacionado