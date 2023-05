Club Hemingway acoge la FEI World Dressage Challenge 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las instalaciones del Centro Ecuestre Club Hemingway sirvieron de escenario para la celebración de la edición número 42 de la FEI World Dressage Challenge 2023, la competencia de categoría mundial fue organizada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres (FDDE), sujeta a la evaluación de reconocidos jueces internacionales acreditados para los Juegos Olímpicos o Panamericanos.

Miguel Agudo Gimeno, director del Centro Ecuestre Club Hemingway, señaló que jinetes y amazonas expertos y aficionados al adiestramiento se encuentran cada año en esta competencia, para competir ante jueces internacionales, situando así a la República Dominicana.

Dijo que en un punto de interés dentro del mundo ecuestre y sirviendo igualmente para promover a las nuevas generaciones de jóvenes en esta disciplina conocida mundialmente como “Dressage”, representando una oportunidad única para poder competir con otros países sin tener que salir de la República Dominicana, ya que experimentados jueces se desplazan para juzgar esta competencia, los cuales posteriormente imparten una clínica de alto nivel.

Los centros ecuestres más importante del país se dieron cita para demostrar sus habilidades y pasión por este deporte, incluyendo el Centro Ecuestre Punta Cana, Los Establos de Cap Cana, Centro Ecuestre Palmarejo, Centro Ecuestre Cesar Tavard, Eco Ecuestre y Centro Ecuestre Club Hemingway, entre otros, causando una impresión positiva ante los jueces FEI, las señoras Marian Cunnigham y Birgit Valkenborg. Los asistentes pudieron disfrutar de una competencia de alto nivel, así como de un grato pasadía con una variada oferta gastronómica.

Las amazonas y jinetes premiados de la Prueba No. 1 FEI Challenge PSG fueron en primer y segundo lugar Demic Tavard montando a los ejemplares Misterio (60.588) y Labrador (54.706); de la Prueba No. 2 FEI Challenge Senior I, en primer lugar Miguel Agudo sobre Preferida (61.366), en segundo lugar Maria Dubovaya sobre Margot (58.588) y en tercer lugar Nicole Tavard sobre Marcell (57.824); de la Prueba No. 3 FEI Challenge Senior II, en primer lugar Elah Dalmasí sobre Black (56.667) y en segundo lugar Martín Hache sobre Marino (54.242); y finalmente en la Prueba No. 4 FEI Challenge Youth, en primer lugar Galilea Arcalá sobre Orión (52.075), en segundo lugar Andrea Heeb sobre Orión (49.375) y en tercer lugar Ana Laura Riveira sobre Farfalla (48.325).

La competencia contó con el apoyo de importantes patrocinadores, entre los cuales se encontraban el Listín Diario, Banco López de Haro, TOUS, Café Baqué, Carballo, Deteka, Híper Mercados Iberia, Grupo Ramos, La Estribería, Sherwin Williams, Enoteca, Perrier, Imodom, Comercial Abreu Toribio, Almacenes Hatuey, Alaska, JE, Agrifeed y Food Equipment Service.

