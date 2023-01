Clippers, abiertos a traspasar a John Wall

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Que la plantilla de los Clippers tiene una rotación interior bastante corta no es ningún secreto, y los angelinos han asumido por fin que es un problema al que deben poner solución. Tal y como informa Shams Charania, periodista de The Athletic, la franquicia está decidida a reforzar su lista de hombres altos, y en este sentido parecen tener también claro cuál puede ser el hombre a traspasar de cara a mejorar como equipo: John Wall.

El regreso del base a las pistas tras haber disputado tan solo 40 partidos entre las tres temporadas anteriores ha sido sin duda una de las historias del curso, y lo cierto es que, pese a dicha inactividad, su rendimiento no ha sido malo. Con 11,4 puntos y 5,2 asistencias de media, ha sido un base suplente de garantías, pero es más que obvio que su impacto dista del de sus mejores años y que las urgencias de la plantilla están en otra posición. Por tanto, Wall es posiblemente el hombre que más valor puede tener en un traspaso sin que su salida deje otro hueco en el equipo, lo que le convierte en candidato a marcharse.

El mercado de hombres altos cuenta con efectivos interesantes como John Collins o Jakob Poeltl, aunque, dado que Charania señala que los Clippers buscan un suplente de Zubac, tal vez apunten a jugadores de perfil algo más bajo como por ejemplo Nerlens Noel. Ahora mismo, el único pívot con el que cuenta Tyronn Lue en el banquillo es Moses Brown, firmado mediante un contrato dual, y si bien este mostró potencial en su etapa en Oklahoma ahora mismo su rol es tan pequeño que casi cualquier adición serviría para dar un impulso a la rotación.

Con todo, este no es ni mucho menos el único problema con el que cuentan los californianos ahora mismo, pero un movimiento acertado sí podría ayudar al equipo a crecer una vez que las lesiones dejen a atacar a sus estrellas. El potencial con el que cuentan ha salido a relucir en más de una ocasión, pero la irregularidad obliga a la gerencia a moverse si no quieren que este proyecto de Kawhi y George se quede en un simple what if.

Relacionado