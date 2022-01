Clínica Cruz Jiminián: Si abren lugares de actividades masivas “también debe haber clases presenciales”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luís Cruz Camacho, director administrativo de la Clínica Cruz Jiminián, dijo este lunes que está de acuerdo con las clases presenciales, las cuales iniciarán este martes según el llamado hecho por las autoridades de Educación.

Cruz Camacho destacó que es cuidadoso el tema de los niños sin vacunar porque pueden propagar la positividad, pero entiende que si se permite abrir los lugares de actividades masivas también debe haber clases presenciales.

“El tema virtual es un tema complejo, por ejemplo hubo un año escolar virtual, ¿Fue factible ese año escolar virtual? Para mí no fue factible, fue un año escolar desastroso porque muchísimas personas no tienen accesibilidad para poder entrar a esa aula virtual o tomar clases desde la casa, estamos hablando de muchas personas de escasos recursos”, explicó.

“El tema de la escuela es un tema delicado, si tú me dices ¿Medicamente podemos volver? Yo te voy a decir que no, tú tienes los niños de cinco a 12 años sin vacunar que son propenso a poder contagiarse y seguir transmitiendo la enfermedad. Pero tenemos bares, restaurantes, tenemos fiestas, tenemos conciertos, sin embargo estamos hablando de un año escolar sí o no. Yo lo que creo es que si le estamos dando privilegio a los bares, discotecas y conciertos, entonces el año escolar creo que sí”, sostuvo.

El galeno defendió el derecho a la educación presencial por considerar un fracaso las clases virtuales, “ya que muchos infantes no tienen el acceso para tomar la docencia remota” y recomendó al gobierno acelerar la vacunación en los niños de cinco a 12 años para iniciar el año escolar de forma más segura.

