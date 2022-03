Cleveland Clinic, nueva alianza para los asegurados de Seguros Reservas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Seguros Reservas amplía su red de prestadores internacionales al firmar un acuerdo con Cleveland Clinic, el cual permitirá que los asegurados de Just Total, Just Balance y Just Vital pueden obtener cuidado de salud en Cleveland Clinic en una gran variedad de servicios especializados.

Cleveland Clinic es un centro médico académico multiespecializado sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Fue fundado en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de brindar una atención excepcional al paciente basado en los principios de cooperación, compasión e innovación.

Cleveland Clinic ha sido pionera en muchos avances médicos, incluida la cirugía de bypass de arteria coronaria y el primer trasplante de cara en los Estados Unidos. U.S. News & World Report constantemente nombra a Cleveland Clinic como uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos en su encuesta anual “America’s Best Hospitals”.

Cleveland Clinic es un sistema de salud de 6.500 camas que incluye un campus principal de 173 acres cerca del centro de Cleveland, 19 hospitales, más de 220 instalaciones para pacientes ambulatorios y ubicaciones en el sureste de Florida; Las Vegas, Nevada; Toronto Canadá; Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; y Londres, Inglaterra.

“Cleveland Clinic se compromete a mejorar la salud de los pacientes en todo el mundo”, dijo Rakesh Suri, MD, presidente de operaciones Internacionales de Cleveland Clinic. “Nuestra relación con Seguros Reserva proveerá a sus miembros acceso a atención medica de calidad y avanzada.” Cleveland Clinic Florida en Weston fue posicionado como el hospital número uno en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale para 2021-2022, según su encuesta anual “America’s Best Hospitals” por U.S.News & World Report. Es el cuarto año consecutivo que Cleveland Clinic Weston Hospital obtiene la clasificación más alta, siendo el único hospital que ocupa el puesto número uno durante cuatro años consecutivos en el sur de la Florida.

“Estamos emocionados de trabajar en conjunto con Seguros Reservas para brindar atención médica especializada en la Florida a la comunidad de República Dominicana”, dijo Rodolfo J. Blandon, MD, presidente de Cleveland Clinic Weston. “Nuestros equipos están comprometidos en poner a nuestros pacientes primero y brindar un servicio excepcional”.

Víctor Rojas, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas destacó que: “Estamos enfocados en convertirnos en un importante diferenciador en el sector de seguros, estableciendo alianzas que aporten soluciones de salud de alto nivel y que permitan superar las expectativas en torno al servicio que nuestros clientes esperan recibir de su seguro internacional Just, logrando así que nuestra red sea cada vez más completa y especializada”. Seguros Reservas dispone de una amplia red de proveedores de alta especialización y prestigio en todo el mundo con médicos, especialistas, hospitales y otras instalaciones de salud que están disponibles en los planes de seguro médico internacional con cobertura local Just.

****

Sobre JUST

Seguro Médico Internacional con cobertura local que se adapta a cada etapa de tu vida.

La RED más completa de centros médicos de alta especialización a nivel internacional.

Más de 540mil especialistas de la salud a nivel mundial.

Servicios de hospitalización en casa, telemedicina, entro otros.

Cobertura de Trastorno de Espectro Autismo (TEA): Seguros Reservas apoya la inclusión a través de su seguro médico internacional JUST, donde sus asegurados pueden acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red de centros en República Dominicana y a nivel mundial.

Relacionado