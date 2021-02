Clérigo iraní dice vacuna contra el coronavirus convierte a las personas en homosexuales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, IRÁN.- Un clérigo del régimen iraní señaló a sus seguidores que la vacuna contra el coronavirus convierte a las personas en “homosexuales”, que es castigada con la muerte en esa nación.

De acuerdo al medio Jerusalem Post, el ayatolá Abbas Tabrizaian hizo las declaraciones el pasado martes en la plataforma Telegram.

“No se acerquen a los que han recibido la vacuna COVID. Se han convertido en homosexuales”, indicó Tabrizaian.

El clérigo, residente en Qom, tiene un historial de fomentar datos falsos sobre la medicina de Occidente y el fanatismo, de acuerdo a medios internacionales como The New York Post.

La disidente iraní Sheina Vojoudi manifestó que “lclérigos en Irán sufren de falta de conocimiento y humanidad. En realidad, su objetivo de difundir tonterías es tratar de asustar a la gente para que no se vacune, mientras que el líder del régimen y otros funcionarios obtuvieron Pfizer, y no se lo proporcionan a la gente con la excusa de que no lo hacen.”