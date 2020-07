Clayton Kershaw pasa a la lista de lesionados

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El equipo de los Dodgers de los Ángeles anunció la tarde de este jueves que el zurdo Clayton Kershaw fue enviado a la lista de lesionados.

“Los Dodgers de Los Ángeles han colocado a zurdo Clayton Kershaw en la lista de lesionados con rigidez en la espalda y han llamado al lanzador derecho Dustin May”, escribió el equipo en su cuenta de Twitter.

Kershaw estaba programado para iniciar esta noche ante los Gigantes de San Francisco, quienes saldrán a la lomita con el dominicano Johnny Cueto.

The Los Angeles Dodgers have placed LHP Clayton Kershaw on the injured list with back stiffness and have recalled right-handed pitcher Dustin May.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 23, 2020