Clayton Kershaw estará disponible para lanzar en séptimo juego por los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan este domingo a un partido de vida o muerte, ante los Bravos de Atlanta, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde podrían tener en el montículo, de ser necesario, a su as Clayton Kershaw.

Según Ken Gurnick de MLB.com., el dirigente de los Dodgers, Daved Roberts, señaló que el veterano zurdo podría aparecer en rol de relevo en el séptimo partido de la Serie de Campeonato, en el cual el ganador avanzará a la Serie Mundial por la Liga Nacional, donde enfrentará a los Rays de Tampa Bay, quienes lograron su pase por la Liga Americana.

Roberts said he'll check with Clayton Kershaw tomorrow before deciding if he can pitch in relief. Good chance Gonsolin will take down big portion of Game 7 innings, Roberts said.

— Ken Gurnick (@kengurnick) October 18, 2020