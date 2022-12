Clayton Kershaw a representar a EE.UU. en el Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Ha ganado la Serie Mundial y el premio a Jugador Más Valioso, y sus repisas están llenas de trofeos del Premio Cy Young. Ahora, el zurdo estelar de los Dodgers, Clayton Kershaw, quiere añadir un título del Clásico Mundial de Béisbol a su currículum. El lunes, la selección de los Estados Unidos informó que Kershaw había anunciado su intención de participar en el torneo esta próxima primavera.

Aunque ya no lanza tantas entradas por temporada como en el pasado, Kershaw estuvo igual de efectivo en el 2022. El zurdo tuvo récord de 12-3 con promedio de carreras limpias de 2.28 en el 2022 y fue seleccionado por novena ocasión al Juego de Estrellas.

Después de haber firmado nuevamente con los Dodgers para el 2023, el veterano de 34 años tratará de ganar tres juegos más para llegar a los 200 de por vida… además de ayudar a los Estados Unidos en su intento por defender la corona del Clásico Mundial.

Los rosters no serán anunciados oficialmente hasta dentro de unas semanas, pero así se va perfilando el conjunto de los Estados Unidos.

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson, Bobby Witt Jr.

3B: Nolan Arenado

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

Abridores: Néstor Cortés, Nathan Eovaldi, Kyle Freeland, Merrill Kelly, Clayton Kershaw, Lance Lynn, Miles Mikolas, Brady Singer, Adam Wainwright, Logan Webb

Relevistas: Daniel Bard, David Bednar, Nick Martinez, Adam Ottavino, Ryan Pressly, Dillon Tate, Devin Williams

El Equipo de los Estados Unidos empezará la defensa de su título el 11 de marzo en Phoenix, enfrentándose a México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña en el Grupo C.

