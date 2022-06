Clavadista Frandiel Gómez espera buenos resultados en el Mundial

Comparte esta noticia

Por: Nathalie Castillo Núñez

SANTO DOMINGO.- En la provincia de Puerto Plata, el béisbol es uno de los deportes más jugado, donde cada niño tiene un bate y guante en su casa, en búsqueda de un sueño; el dominicano Frandiel Gómez también tiene una meta a conseguir, pero no en pelota, donde inició su carrera deportiva, sino en lo que hoy en día destaca, los clavados.

‘’Por vía de mi madre emigramos aquí a la capital, yo jugaba béisbol, entonces en el área donde jugaba béisbol, estaba el área de natación, entonces yo decidí entrar y luego apliqué para clavados’’, comentó el clavadista a El Nuevo Diario, miembro de la selección nacional, además de la Federación Dominicana de Natación (Fedona) y Creso.

Desde aquel entonces ha brillado en la natación, donde los clavadistas se posicionan en un trampolín y se lanzan al agua de una piscina. En su amplia carrera ha conseguido tres medallas de oro y una de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

‘’Me llamó más la atención los clavados, más dinámico, algo nuevo y diferente a lo que se veía en Puerto Plata’’, agregó.

Mundial de Budapest

El Campeonato de Natación está fijado para iniciar desde el 17 de junio hasta el 3 de julio, en Hungría. Gómez confirmó su presencia, quien, a pesar de no estar entrenando en las mejores condiciones, admite que tiene la experiencia para lograr un buen resultado.

‘’En el Mundial debemos tener una marca en puntaje y estar entre los primeros 18 del mundo, yo ahora mismo soy el 13’’, dijo el pupilo de Luis Boudet, su entrenador actual.

El dominicano estará acompañado en la competencia con Jonathan Ruvalcaba, su camarada en sincronizado de origen mexicano y quien representa al país en la selección desde hace unos años.

‘’Mi próximo calendario serían los Centroamericanos (El Salvador), Panamericanos (Lima), y clasificatorios a Juegos Olímpicos de París’’, proclamó, con la meta fija de conseguir una medalla en las próximas Olimpiadas.

El clavado hacia adentro es unos de los preferidos y mejor ejecutado.

‘’Uno tiene que amar el deporte para uno desarrollarse, querer llegar lejos, yo soy una persona muy activa, me gustan las cosas nuevas, los nuevos retos, no hay un no en mi diccionario’’, explicó, muy seguro de sus capacidades.

Además de ser clavadista, el nadador admitió tener un currículo muy amplió, ya que es preparador físico, modelo, actor, chef profesional, conocedor de psicología deportiva, de todo un poco, ya que a cada país que viaja, aprende algo nuevo.

