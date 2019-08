Clauvid Dály: “la educación es una parte fundamental del crecimiento del ser humano”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ganadora del Miss República Dominicana Universo, Clauvid Luz Dály Cabrera, consideró que la educación es la parte fundamental en el crecimiento del ser humano y que la familia juega un papel importante en ese desarrollo.

“Yo siempre he pensado que la educación es una parte fundamental en el crecimiento del ser humano y la educación empieza desde el hogar y ver a esas jóvenes que no tienen la oportunidad de crecer en el hogar fue lo que me motivo”, expresó la modelo mientras era entrevistada por Leidy Pérez para el espacio Novedades de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Dály Cabrera se definió como una persona muy positiva y enfatizó que en esta parte pretende enfocarse en reforzar su preparación para hacer una buena representación de República Dominicana en el extranjero.

La joven que llevará la representación de todos los dominicanos en la versión 68 de Miss Universo 2019 destacó que trabaja en su proyecto social que persigue prevenir el matrimonio infantil en el país y concienciar sobre la alta taza de embarazo en adolescentes.

Al cuestionársele sobre cuáles recomendaciones ella recuerda le fueron dadas por su madre en el proceso del certamen, Miss República Dominicana precisó que “mantener siempre una línea de quien soy yo, por lo general ella me decía que las reinas de belleza cambian al ponerse la corona en la cabeza, ella me aconsejó que no cambiara porque a las personas y al público le gusta esa autenticidad”.

Dály reconoció que el concurso fue bastante competitivo y que estuvo muy reñido, al tiempo de agradecer haber estado entre las favoritas todo el trayecto y exhortó a las jóvenes a tener seguridad para seguir sus sueños sin dejar de ser autenticas.

