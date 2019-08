Clauvid Daly, ¡excelente Miss RD!

RD tiene muchas posibilidades de ganar el concurso de Miss Universo. Estará representada por una jovencita de 18 años, linda y talentosa, con el perfil típico dominicano: CLAUVID DALY. De piel morena, clásica de nuestra tierra; pelo negro, crespo, rizado, natural; esbelta; luce firme personalidad, ¡auténtica dominicana!

Vi la elección de Miss RD por TV. Desde que aparecieron las 27 candidatas, Clauvid fue mi favorita. Caminaba erguida, segura de sí misma, con el rostro en alto, con la mirada como quien sabe lo que es, lo que busca, lo que alcanzará.

Sus padres son dominicanos; su madre, Claudia Daly, nació en San Pedro de Macorís y su padre, David, es oriundo de Santiago. De la mezcla de sus nombres surgió el de Clauvid, quien nació en EU, pero meses después, se establecieron en Punta Cana, Provincia Altagracia.

Aquí, en la tierra de sus raíces, bien enfocada, creció, se formó; hoy, es modelo, habla inglés y estudia Diplomacia y Servicios Internacionales. De su vida, se desprenden mensajes que proyectan no solo su esencia, sino nuestra cultura, valores, luchas, planes y los exhibe, dándole lecciones positivas a la juventud.

Es espontanea al hablar; en el concurso la eligieron, Miss Comunicación. Promueve con orgullo su comunidad, Punta Cana, sinónimo del desarrollo turístico y por supuesto, su pais, RD, una nación con recursos para convertirse en el paraíso terrenal del mundo.

Clauvid, con su exótica belleza y espíritu de superación, es ejemplo de que cuando se trabaja con amor, firmeza, perseverancia y metas clara, imitando lo mejor de la familia y del entorno, se pueden alcanzar objetivos. Por esos motivos, si ella sigue actuando con coraje, sin detenerse en los obstáculos, sin resbalar en las cascaritas que le lanzan, será una digna representante de RD en el escenario internacional.

Mis felicitaciones a sus padres por la formación que le han dado y al jurado del concurso, por su elección como Miss RD. La decisión fue difícil entre tantas aspirantes lindas y talentosas.

Pido a Dios que triunfe en Miss Universo, para que la población reflexione sobre aspectos de la vida, que deben ponderarse: no hay un estereotipo de belleza física, es múltiple y no deben establecerlo para el concurso; lo físico no debe distraer de lo espiritual; sanos valores en la educación es la clave para tener una sociedad justa, equilibrada, humana, sin ningún tipo de discriminación.

¡Adelante, Clauvid! eres lo que se llama una autentica dominicana; no permitas que los incrédulos, mal informados, te distraigan, te resten fuerza; reúnes condiciones valiosas, poco comunes, para ser Miss Universo; ojalá en el concurso internacional permitan, que los mensajes hermosos que proyecta ¡lluevan sobre el mundo!!

Por Venecia Joaquin

Anuncios

Relacionado