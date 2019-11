Claudio Jiménez defiende de críticas las visitas sorpresas del presidente Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El administrador general de MERCADOM, y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Claudio Jiménez, respondió a las críticas de las visitas sorpresa que realiza el presidente Danilo Medina.

Al ser cuestionado sobre los pronunciamientos que hiciera el candidato opositor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, Jiménez recordó los logros y el impacto en el sector productivo del país que han ocasionado estas visitas.

“La comunidad rural donde el Presidente no ha podido llegar, lo están esperando con los brazos abiertos y donde fue están muy agradecidos. Nadie puede negar el éxito de esas visitas. La gente tiende a decir que los candidatos que realizan visitas a diferentes sectores no vuelven, y eso va en beneficio de Luis Abinader, porque los candidatos en campaña van a un sitio y no vuelven y Danilo fue y volvió”, indicó Jiménez.

“El presidente Medina a tomado la agricultura como algo especial dentro de su mandato y en los mercados se refleja el progreso de la agricultura”, afirmó.

Agregó que, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo conoce de primera mano el efecto de las Visitas Sorpresas en las zonas rurales productivas.

“Gonzalo conoce bien las visitas porque él ha estado en todas, siempre acompaña al presidente Medina y eso le dio la oportunidad de conocer la producción agropecuaria”, apuntó.

Entrevistado en el programa de televisión “Cerrando la Semana”, conducido por el periodista Leonardo Ortiz, trasmitido por Entelevision, recomendó a Gonzalo a tomar en cuenta en un gobierno suyo impulsar la comercialización agropecuaria, no solo con el fin de alimentar a la población sino también de generar riquezas.

Sobre la situación de los plátanos, aclaró que debido a la sequia en meses pasados, fenómenos atmosféricos, la baja que provoca el clima en los últimos meses del año, ser un producto de consumo básico, refleja un déficit que viene siendo aproximadamente 500 mil plátanos de los siete millones diarios que consume el pueblo dominicano.

Además el aprovechamiento de la situación para aumentar los precios del producto.

Sin embargo, reveló que el presidente Danilo Medina y el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, están muy interesados en que la gente de escasos recursos obtenga el plátano a un precio razonable.

“Han tomado a Inespre y al Merca de Santo Domingo para ofrecer siete plátanos por 50 pesos y 20 guineos por 30 pesos en los barrios y en las instituciones públicas, para la gente de bajos ingresos”, informó.

Añadió a esto que unas 39 bodegas de Inespre ofrecen el producto, y que en el Merca Santo Domingo hay unas 220 mujeres empacando los miles de plátanos para los camiones que van y se abastecen y salen a las calles a venderlos específicamente en los barrios.

