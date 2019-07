Claudio Caamaño: En el caso Odebrecht no buscan justicia, procuran impunidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- El aspirante a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincial Santo Domingo, Claudio Caamaño Vélez, aseguró que en el caso de Odebrecht no se ha querido buscar justicia, procuran impunidad y que para esos fines fue nombrado el actual Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Caamaño definió el objetivo del nombramiento del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como una estrategia para evitar involucrar y aislar del expediente judicial del sonado caso de soborno de 92 millones de dólares al presidente Danilo Medina.

Entiende que el procurador debe ser destituido o renunciar a su cargo por la forma en que ha manejado el expediente y con el surgimiento de la denuncia de sobornos adicionales por 39.5 millones de dólares, en ese sentido es de criterio que se de apertura a un nuevo caso judicial por el monto mencionado pagado en calidad de sobornos.

Aseveró que el acuerdo que se llego con Odebrescht para despenalizar Punta Catalina, continuar su operación en República dominicana y que sus ejecutivo no fueran encarcelados, fue viciado, contaminado y anula el acuerdo por esa empresa haber ocultado informaciones por lo que son sus ejecutivos pasibles de ser sometidos a la justicia y la empresa ser inhabilitada completamente para seguir operando en el territorio nacional.

Militarización del Congreso

Entiende que el presidente Danilo Medina está en una situación bastante delicada ya que a su juicio ellos no están afanados por mantenerse en el poder, están afanados por no caer en la cárcel, movidos estos, no por el amor a los privilegios, si no por el temor a la sanciones ya que saben perfectamente todo lo que han hecho para primero llegar al poder y luego para mantenerse.

Según explicó que de eso se desprende la militarización del Congreso poniendo en evidencia la desesperación que tiene el Presidente Medina y su grupo analizando el hecho de que si ellos entendieran que pasara la reelección sin llevar al país al borde de una guerra civil no estuvieran haciendo exhibiciones de fuerza.

“Esos militares que están apostados allí ganando sueldos de miseria no es verdad que van a proteger al gobierno poniendo en riesgo su vida, Danilo Medina tiene que resignarse que ha sido derrotado a lo interno de su partido y el PLD tiene que resignarse a que será derrotado en las urnas en las próximas elecciones” confió Caamaño.

“Es importante que esos funcionarios sepan que más vale caer bajo el mallete de un juez que en las manos de una población indignada, que se preparen a recibir justicia con las sanciones que plantean las leyes, ni más ni menos pero que impunidad no habrá en la República Dominicana en el próximo gobierno del PRM”, puntualizó el político perremeísta.

Proceso interno del PRM

Al evaluar la situación interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que es el único partido que ha sometido su cúpula al escrutinio de las bases, que es el único partido que puede decir que su dirigencia responde a los criterios democráticos

Hizo un llamado a la militancia del PRM para que la lucha de tendencia debe responder al fortalecimiento a la cual se pertenece, no al debilitamiento de la tendencia contraria ya que esa tendencia contraria son compañeros de partido y serán los que juntos enfrentarán al PLD en las elecciones nacionales porque entiende que son las que verdaderamente importan.

La JCE y las primarias del exterior

Caamaño Vélez dijo resultarle un trago amargo aceptar que la JCE se lavara las manos como Pilato y dijera que no celebrará primarias en el exterior, y fue enérgico al indicar que los dominicanos en el exterior son el soporte económico de la República Dominicana y el salario que tiene el presidente del organismo comicial, Julio Cesar Castaño Guzmán, es fruto de los dominicanos que se parten el lomo en Estados Unidos y otros lugares del exterior para mandar dinero al país.

Se preguntó que cómo es posible que no existan recursos para garantizar la democracia interna en los partidos en el exterior y para otras cosas de menor importancia si, lo que refleja el estado de descomposición del país.

“La democracia no sale barata, pero se debe pagar el precio que sea por ella porque en esta es que se elige como se maneja los recursos del país, por lo que no se debe escatimar un centavo para garantizarla” finalizó diciendo.

Las declaraciones de Claudio Caamaño Vélez fueron ofrecidas en la realización de un conversatorio político en la Casa Dominicana de Patterson, New Jersey con la participación de representantes de los partidos Revolucionario Moderno y Reformista, así como también de los movimientos Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y La Marcha Verde NJ, dirigentes políticos, aspirantes a diputados de diferentes organizaciones, entre otras personalidades.

