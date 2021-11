Claudia Rita califica como escandalosa e inaceptable incremento de feminicidios este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Claudia Rita Abreu, titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó este jueves como escandalosa e inaceptable el incremento de los feminicidios este año, ya que sobrepasa en un 40% las cifras con relación al 2020, lo que evidencia el descuido del gobierno en las políticas públicas vinculadas al sistema de prevención y atención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar.

Manifestó que las cifras de feminicidios y violencia de género se han incrementado de manera “escandalosa”, lo que causa alta indignación a toda la sociedad dominicana.

En tal sentido, indicó que en el 2019 los feminicidios habían reducido en relación con el 2018 un -7.23%, y continuaron bajando en el 2020 en un -9.09%, sin embargo, en las estadísticas de enero -agosto del 2021 hay un incremento del 40% en feminicidios, lo que resulta “inaceptable”.

“No podemos dejar de denunciar más cifras indignantes como: el incremento de todos los delitos de violencia de género e intrafamiliar, física, verbal y psicológica que muestran las estadísticas oficiales de enero a julio de este año, las cuales, en comparación con la misma franja de tiempo del 2020 se han incrementado en un 46.72%.

Mientras que los delitos sexuales, léase: violación, agresión, acoso, seducción de niños, niña y adolescente, incesto y exhibicionismo, van por 51% de incremento. ¡INCREÍBLE!”, precisó la dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Las palabras ofrecidas por Claudia Rita Abreu forman parte del manifiesto leído por la Secretaría de la Mujer del PLD durante el acto realizado en la Casa Museo Hermanas Mirabal, a propósito de conmemorarse este 25 de noviembre el 61 aniversario de la muerte de las heroínas de Salcedo y el ¨Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer¨.

El manifiesto establece que las medidas y proyectos anunciadas por el Gobierno actual para frenar la violencia de género no se visualizan, por lo que las estadísticas relacionadas con este tema tan sensible no son prometedoras para el cierre de diciembre de este año 2021.

La también miembro del Comité Central del PLD consideró que la sociedad no puede “normalizar” esta situación que es de alta preocupación y que lamentablemente a la fecha va en amplio retroceso. “Esto nos debe generar vergüenza y repudio”.

“Las mujeres no necesitamos condescendencia, lo que necesitamos es que nos vean como el grupo de personas con los mismos derechos, defectos y virtudes que las demás personas de nuestra sociedad, es decir, los hombres. De lo contrario, seguiremos enterrando a nuestras mujeres, y siendo víctimas de diferentes formas de violencia física, verbal y psicológica en todos los estratos sociales”, agregó.

Durante el acto en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal también realizaron una ofrenda floral ante los bustos de las heroínas dominicanas.

Recordó que en el 1981 el movimiento de mujeres feministas latinoamericano, donde participaron dominicanas como Gladys Gutiérrez y Magaly Pineda, entre otras, sometieron la fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue asumida oficialmente en el 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocando a gobiernos, instituciones internacionales y ONG a trabajar en la sensibilización de esta problemática que atañe a nuestras sociedades.

“Este grupo de personas, militantes del Partido de la Liberación Dominicana, estamos hoy aquí, para rendirle homenaje a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, en virtud de que mañana se conmemoran 61 años de su vil asesinato, por ser mujeres valientes que lucharon contra la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo”, enfatizó Claudia Rita Abreu.

