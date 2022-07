Claudia Rita Abreu: En RD hay un problema de representación de la mujer en el poder

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La secretaria de equidad y género del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Claudia Rita Abreu, deploró este lunes que en la República Dominicana las mujeres no sean consideradas en puestos claves de toma de decisión dentro de los gobiernos.

La dirigente peledeísta ponderó, durante una entrevista radial, la presencia política activa de las féminas, detallando que éstas representan la mitad en el conjunto de la población militante en los 22 partidos.

“Dicen que las mujeres no participamos en política, pero cuando ves los datos de la Junta Central Electoral, en los 22 partidos que hay registrados hasta el momento, según los últimos datos del padrón, las mujeres somos el 49.6 % de las inscritas en los partidos. Eso significa que es la mitad técnica, porque ya los hombres son el 50.4 %”, explicó.

Aclaró que “el tema es de representación, por lo cual debemos de dejar de repetir que las mujeres no participan; que no se inscriben; que dicen que no hay mujeres”.