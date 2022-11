Claude Joseph: “Abinader es un racista que odia a los haitianos con todo su corazón”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex primer ministro haitiano Claude Joseph sigue bombardeando con sus despiadadas críticas al presidente Luis Abinader, y esta vez lo calificó de “racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón”.

Joseph, también excanciller de su país, afirmó que Abinader ejerce una “política xenófoba y racista” contra los haitianos, semejante a la que aplicó el dictador Rafael L. Trujillo. Este sátrapa ordenó la matanza de miles de haitianos en 1937. Por lo tanto, para algunos es desaforado comparar al actual mandatario con el tirano pasado.

El político haitiano vertió sus severos epítetos en dos tuits candentes, publicados en inglés en su cuenta oficial. Aquí van vertidos al español, en traducción libre y suelta:

“Supe desde el principio que Abinader es un racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón. Los actuales y evidentes abusos a los derechos humanos contra los negros haitianos se parece a una limpieza racial. Su política racista hacia los haitianos solo puede compararse con la de Trujillo”.

“Yo le había pedido [a Abinader], cuando era primer ministro de visita en RD, que cambiara su discurso racista sobre Haití y los haitianos, pero todo eso cayó en oídos sordos. Continuaré denunciando su política racista y xenófoba, hasta que el mundo sepa realmente quién es él”.

I had asked him, when I was Foreign Minister visiting DR, to change his racist narrative on Haiti and Haitians, but that fell on deaf hears. I will continue denouncing his racist and xenophobic policies until the world truly knows who he is.

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2022