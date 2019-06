Clásico Sprinter se corre este sábado en V Centenario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Hipódromo V Centenario presentará este sábado 15 de junio otra cartelera de junio, al exhibir la programación número 48 del año 2019, con RD$ 2,617,126.40 acumulado para el premio del poolpote y con el clásico Sprinters de importados con carrera.

La estelar competencia será la quinta del cartel con tenaz duelo entre los mejores importados de 3 años y mayores, con el factor impredecible de quien puede conquistar tan difícil competencia que incluye al campeón nativo San Elias (8) entre los contrincantes.

Ejemplares de gran categoría participarán en busca del trofeo. Los mismos son Mi Primogénito (1), Twotwenty Five A. (2), Our Litle Julio (3), Monarca (4), Mi Delirio Ps (5), Here Comes Romer (6), Seasom Storm (7), San Elias (8) y Corinthius (9). En la carrera debutarán en República Dominicana Our Litle Julio y Corinthius, para los establos Patricia y Villa Juana, respectivamente.