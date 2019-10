Claro acerca la música sinfónica a lugares públicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,SANTO DOMINGO.- Como parte de la propuesta realizada por Claro ante la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, la empresa de telecomunicaciones realizó una ruta de conciertos en espacios públicos con alto tráfico, con el propósito de ampliar el alcance de la música clásica y despertar el interés por este género.

El recorrido comprendió tres localidades: la Plaza Sambil, la Estación del Metro María Montes, ubicada en el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte y la Juan Pablo Duarte de la Máximo Gómez, esquina John F. Kennedy. Esta última contó con un elemento sorpresa, pues además del repertorio de la Orquesta, los presentes disfrutaron de la participación del cantante Gabriel, quien próximamente tendrá un concierto en el país patrocinado por Claro, con la interpretación de su éxito “A tan solo una hora”.

El público asistente a los conciertos aplaudió y vitoreó al grupo de cuerdas y metales que dirigido por Samuel Ureña, quienes interpretaron reconocidas piezas entre ellas: Strangers in the Night y New York de Frank Sinatra, Eye of the Tiger de la película Rocky, World Louis Armstrong, Get Lucky de Daft Punk, Hey Jude de the Beatles entre otras.

Ejecutivos de Claro resaltaron la importancia que la música para el enriquecimiento cultural de quienes la escuchan.

