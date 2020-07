Clarissa Molina da positivo al COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- A través del programa “El Gordo y La Flaca” de Univision, espacio donde labora, la presentadora de televisión Clarissa Molina confirmó que dió positivo al COVID-19, pero que no presenta síntomas.

La protagonista de la película Los Leones, explicó que por curiosidad se hizo una prueba casera para detectar el Coronavirus y que para sorpresa de ella confirmó que estaba contagiada.

“Me llegó la prueba hoy y dice que es detectable, o sea, que es positivo que yo tengo el coronavirus. Obviamente me sorprendí, me tomó por sorpresa porque gracias a Dios me he sentido muy bien y no he tenido ningún problema respiratorio”, explicó la también modelo.

