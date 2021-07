Clarissa Molina confirma que vuelve a la soltería

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La conductora y actriz de televisión, Clarissa Molina, confirmó ayer a través de una entrevista que ha regresado a la soltería, luego de que en junio del pasado año 2020 confesara que estaba saliendo con alguien que no estaba involucrado en la farándula.

“No (ya no estamos). Lo estaba conociendo, nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él”, declaró la popular reina de belleza latina. “Cosas pasan no, y cuando no funciona o no es el momento, no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, el quiere otras cosas… no estamos en la misma dirección. Muchas cosas pueden pasar”, agregó durante una entrevista en el programa Noche de Luz de la presentadora Luz García.

A pesar de las circunstancias, la presentadora de El Gordo y La Flaca dice que no pierde las esperanzas de volver a encontrar el amor y la personas idónea para compartir su vida y agregó que no busca nada especifico en cuanto a físico, solo química y fluidez.

“Me gustaría estar con alguien al que yo admire mucho, eso es super importante y alguien que tenga la misma visión que yo”, expresó el talento de la cadena Univisión.

