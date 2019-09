Clara González dice aspira Defensoría del Pueblo para que esa entidad deje de ser una oficina más

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista y aspirante a presidir la Defensoría del Pueblo, Clara González Willems, afirmó que aspira a presidir esa institución estatal para que deje de ser una oficina más y conferirle el rol que debe jugar ante la sociedad la institución que nación en Suecia, hace 300 años, para señalar quién tiene derecho y poder de hablar en nombre de otro.

Durante una entrevista concedida a El Nuevo Diario, González puntualizó que de ser escogida en este cargo asumirá un rol proactivo en la sociedad.

La destacada profesional adelantó que en una posible gestión suya, la defensoría del pueblo va a contar con un registro electrónico de denuncias por actos presuntamente violatorios a los derechos de las personas, a la dignidad de la mujer, al medio ambiente y a los consumidores.

Asimismo, señala que entre sus propuestas figura la habilitación de oficinas regionales, ya que actualmente solo opera la sede que funciona el Distrito Nacional.

A continuación la entrevista íntegra a Clara González Willems:

RZ: ¿Qué la hizo presentarte como candidata a Defensora del Pueblo?

CGW: He decidido asumir un rol proactivo en la sociedad en estos momentos en donde se hace necesario que personas con las calificaciones, la capacidad de trabajo, con buen nombre y fuerte compromiso con su país, trabajen para potencializar figuras que reivindiquen la institucionalidad y puedan servir de contrapeso entre el pueblo y el gobierno.

Además, conferirle el rol que debe jugar ante la sociedad y no ser una oficina más, la cual los dominicanos no conocen.

Muestra es que de una población de casi 11 millones de habitantes hemos realizado sondeos en grupos al azar y de 30 personas preguntadas solo dos conocen la figura o saben lo que hace, que representa un 0.066%, y esto es inaceptable en la era digital y en un mundo interconectado. La población no conoce la figura, ni lo que hace y aquellos pocos que sí han accedido a realizar sus denuncias lo han hecho de una manera rudimentaria vía telefónica.

RZ: ¿Cuáles son sus propuestas?

Hemos articulado una propuesta de valor consistente en tres puntos, que son tecnificación, visibilidad e inclusión.

Tecnificación:

Hablo de tecnificación porque en mi gestión la Defensoría del Pueblo va a contar con un registro electrónico de denuncias por actos presuntamente violatorios a los derechos de las personas, a la dignidad de la mujer, al medio ambiente, a los consumidores, denuncias que serán catalogadas, clasificadas y le crearemos una ruta de acción para la solución dependiendo el tema que se trate, que el ciudadano en cualquier momento pueda ver el estatus de su denuncia por los medios electrónicos que hoy en día tenemos a nuestro alcance y no a través de una llamada interminable mediante la línea telefónica. Que pueda optar por poner su queja o denuncia en línea y recibir un código de consulta para seguimiento.

A su vez El Defensor debe recibir y procesar reclamos individuales, a través de herramientas que le permitan obtener informaciones sobre las quejas y analizarlos con los titulares de la instancia involucradas con vistas a enfrentar sus causas. También establecer patrones de problemas y quejas con los casos individuales, y proponer al estado, a la administración o al funcionario su solución y cambios definitivos. Cambios estratégicos que produzcan una merma o eliminación de la violación de que se trate.

Visibilidad:

Como expliqué anteriormente en el país muy pocas personas conocen la figura del Defensor del Pueblo y las que la conocen la perciben como un estamento que no tiene razón de ser, lo que no es así, cada día más a nivel global esta figura toma mayor preponderancia, en una época de crisis institucional que podemos constatar en toda la región latinoamericana por ejemplo con los casos de corrupción. Por tanto, hemos concebido un plan de educación y difusión que alcance desde los más jóvenes hasta los envegecientes que le han negado el seguro o no han recibido su pensión a tiempo.

A través de campañas educativas y uso de los medios sociales con que contamos. Yo he trabajado en los últimos años montada en las redes y no conozco hasta el momento un medio más efectivo para difusión masiva de información, sin desmedro de los medios convencionales y las academias, a las que necesariamente tendremos que aliarnos para promover las bondades de la figura y el impacto que puede tener en la sociedad.

La idea central de este modelo que propongo es que la divulgación de información influencie actitudes, prevenga conflictos y, como resultado, promueva los derechos de las personas. Ya tú ves el caso de las violaciones de las autoridades policiales que han sido grabadas por los ciudadanos, nos solo el caso de la fiscal, hemos visto una tendencia de la ciudadanía a grabar las acciones de la policía que van en contra del buen trato y protección al ciudadano, en algunos casos abuso de poder y esta red de difusión se ha convertido en un arma sin pólvora, un celular en donde la propia población está obligando a la autoridades al respecto a los derechos de la ciudadanía, al policía verse expuesto hay un alto porcentaje de que desiste de su inconductas porque lo están grabando, ya tu puedes ponderar la importancia de las redes para cuestiones positivas.

Inclusión:

Proponemos defensorías regionales actualmente solo hay una en el distrito nacional en Naco. Empezando por defensorías regionales para que poco a poco extenderlas a las provincias municipios en donde quiera que haya un dominicano que entienda que le no le han respetado sus derechos fundamentales que pueda hacer contacto y así canalizar su queja y servir de enlace con la autoridad competente. Para esto estaremos estableciendo alianzas con las organizaciones regionales y provinciales que nos ayuden a ser multiplicadores de las funciones de la defensoría del pueblo y lograr que se involucren como aliados de hecho durante nuestra carrera hemos establecido relaciones efectivas con gremios, iglesias clubes, cooperativas entre otras organizaciones en busca de un objetivo común.

Igualmente planteamos un modelo de actuación de una defensora que tome en cuenta las experiencias de otros países, así́ como la complejidad del tema cuando en asuntos de derechos humanos se trate y la armonice las peculiaridades de la cultura, la constitución y las leyes dominicanas. Estableciendo esquemas de reciprocidad en materia de mejores prácticas.

RZ: Hay decenas de candidatos a Defensor del Pueblo, ¿Qué opinión le merece esto?

CGW: El Defensor del Pueblo no es un filántropo y mucho menos un cabeza caliente. Es un Defensor de derecho, un gran árbitro. Obviamente con un criterio muy elevado de la condición humana y su rol ante una sociedad como la nuestra, que tiene sobre si un pasivo social importante en la solución a las demandas sociales. Por ejemplo, podemos citar el caso de los niños en los hospitales, entre 3 y 4 en una cama con diferentes afecciones de salud. Fíjate que el resultado de la denuncia fue el enfrentamiento entre dos figuras del gobierno, la Vice y el ministro de salud, pero el tema se quedó ahí, sin solución real y sistémica para los padres que viven día a día este drama social en los hospitales públicos.

Por otro lado, aunque el Defensor del Pueblo se ubique como imparcial en el procesamiento de reclamos de los diferentes actores implicados su responsabilidad es de divulgar informaciones sobre los derechos del denunciante, legitimar su reclamo y mediar en eventuales conflictos. Para el caso que cito el Defensor debió establecer un papel proactivo ante esta realidad constable y las autoridades por lo menos para emitir un punto de vista o una posición al respecto.

Clara usted es economista. ¿Para ser Defensor no tiene que ser abogado?

CGW: La ley 19-01, que es el marco legal de la Defensoría del Pueblo, no establece profesión alguna, sin embargo la oficina debe contar con un staff de profesionales del derecho dependiendo del ámbito de la denuncia, ya sea Derechos Humanos, Medio ambiente, asuntos de la mujer, derechos del consumidor, ect. Por el ejemplo, en el tratamiento de reclamos a ser elevados al poder judicial, en cuanto a sus atribuciones, es importante que tenga prestancia suficiente para asegurar la credibilidad de su actuación y la observancia de su posición. Es decir que se le reconozca y respete por su investidura e integridad en todas sus actuaciones.

Lo que si debe tener El Defensor del Pueblo es independencia de criterios y credibilidad, esa autonomía establecida en los reglamentos para guiar su actuación y ser imparcial en el tratamiento de las reclamaciones, con una postura vertical.

Y naturalmente tener la visión y las calificaciones para llevar esa oficina al siguiente nivel como un gran proyecto país, estableciendo procesos efectivos de instauración de Defensoría del Pueblo que se encuentra en su primera etapa de desarrollo. Mi postulación siendo economista se basa en el conocimiento del Estado dominicano, la calificación profesional y la trayectoria en la sociedad dominicana.

El proceso

El Defensor del Pueblo es escogido a través de una terna que presenta la Cámara de Diputados para lo cual se ha creado una comisión que evaluará los candidatos, pudiendo ser entrevistas o vistas públicas.

“Nosotros hemos abogado que se realicen entrevistas abiertas al público, si es posible televisadas, para que la sociedad en su conjunto acompañe este proceso de elección y como forma de conferirle mayor transparencia.

