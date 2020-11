“Clap when you land”, libro de escritora dominicana entre los mejores del 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El libro “Clap when you land” (Aplaude cuando aterrices) de la escritora de origen dominicana, Elizabeth Acevedo, figuró en listado de los mejores libro del 2020 publicado por la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL, por sus siglas en inglés).

El libro, una novela de ficción para adolescentes, narra la vida de Yahira y Camino Ríos, dos hermanas que aterrizan en la ciudad de Nueva York donde su madre las espera para contarle que su padre, su héroe, ha muerto en un accidente aéreo. Separadas por la distancia, se ven obligadas a afrontar una nueva realidad en la que su padre ha muerto y sus vidas cambian para siempre.

El listado, es una publicación que recopila los mejores títulos del año para niños, adultos y adolescentes, seleccionados por bibliotecarios neoyorquinos.

Nacida en la ciudad de Nueva York, de padres dominicanos, Acevedo asistió a la Universidad George Washington, donde obtuvo su licenciatura en Artes Escénicas y luego obtuvo una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Maryland.

Este no es primer galardón para Acevedo, quien ha ganado varios premios como el galardón “Audie Winner 2020” por el audiolibro “With the fire on high”, que compitió junto al libro “Becoming”, de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.

Para conocer el listado completo de los libros reconocidos como los mejores del 2020, pulse aquí.