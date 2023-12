(VIDEO) CJ McCollum vuelve y los Pelicans de un gran Zion se aprovechan de unos Sixers sin Embiid

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- CJ McCollum, que no jugaba desde el 4 de noviembre por un pequeño neumotórax (un colapso pulmonar) en el pulmón derecho, volvió a la acción el miércoles con los New Orleans Pelicans, que tuvieron a un gran Zion Williamson y que doblegaron por 124-114 a unos Philadelphia 76ers sin Joel Embiid, informó este viernes la prensa local.

El pívot apuntaba a jugar en su visita a Nueva Orleans pero a última hora fue descartado por una enfermedad sin especificar.

En los Pelicans, la mejor noticia fue el retorno de McCollum, que sumó 20 puntos (7 de 16 en tiros de campo), 4 rebotes y 5 asistencias como titular.

Yeah I’m sorry there aren’t like, 5 clearly better scorers than a healthy Zion Williamson in the league at the moment. pic.twitter.com/s0O7plFNbo

— 𝗕𝗠𝗢𝗥𝗘🚨 (@bmoretalks_ball) November 30, 2023