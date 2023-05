Ciudadanos se quejan por lentitud en servicios oficina pasaportes Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Ciudadanos se quejaron este viernes de la lentitud en los servicios ofrecidos en la oficina de pasaportes en Santiago.

El director regional de Pasaporte, William Salcedo, informó el mes pasado que se están realizando levantamientos de lugar para mejorar el servicio y descongestionar las oficinas.

Los ciudadanos que acuden a la oficina para obtener su pasaporte, al ser abordados por la prensa, coincidieron en decir que “el servicio es malo, el proceso lento, hay filas largas, entrega tardía de los pasaportes y acusan a la seguridad de no tener educación al tratar a las personas”.

Una ciudadana expresó que lleva 5 meses esperando su pasaporte: “tengo desde enero esperando, y me han dado cita hasta 5 y 6 veces. Me dicen que venga dentro de 2 semanas, pero cuando uno viene, no está supuestamente listo».

Es importante recordar que el proceso de pasaporte ha aumentado en los últimos meses, según informaciones que Salcedo ha ofrecido anteriormente a EL Nuevo Diario Santiago.

Relacionado