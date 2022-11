Ciudadanos puertoplateños se quejan por alzas en factura eléctrica desde hace meses

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- En las últimas semanas ciudadanos puertoplateños han externado sus quejas por el alza reflejada en la facturación de la energía eléctrica, lo cual califican como “un gran abuso”.

Las opiniones pueblerinas sobre el aumento de la tarifa energética son muy ácidas críticas contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), a la cual acusan de que “está acabando con la gente”.

El señor Miguel González dijo que el alto costo de la energía es inexplicable ya que en su casa pagaba RD$500.00 y ahora le está llegando el recibo de RD$1,400.00, por lo cual deploró ese aumento.

“La situación de la luz está muy difícil, ya que los infelices no podemos pagar ese servicio debido a que el año pasado pagábamos RD$400.00 y ahora la factura llega de RD$10,000, lo cual es inaguantable”, subrayó Elías de la Cruz.

Asimismo, el taxista Pedro Mercado aseguró que el aumento de la factura energética le hace mucho daño al Gobierno y también afecta el quehacer cotidiano de la población.

El abogado y dirigente político Domingo Artiles, dijo que hay preocupación en la población por los montos desorbitantes del recibo energético y llamó al Gobierno a buscarle un paliativo a esa problemática.

José Arismendy Fernández González residente en el distrito municipal de Belloso, se quejó de que la factura de Edenorte le llegó este mes de RD$8,674.13, cuando en el histórico de consumo no tiene deuda ya que solo posee una tarifa fija de RD$127.18.

“Edenorte no está cobrando el consumo real, sino lo que a ellos les dé la gana, a mí de RD$4,000.00 me subieron la factura de la luz a RD$14,000 el mes pasado, pero ye llegó el recibo nuevo de RD$12,000 no sé qué vamos a hacer con ese abuso”, sostuvo Floriana Padilla.

Finalmente, Leandro Bonilla y Leonardo Gutiérrez, alias El Twitter, coincidieron en denunciar que los recibos de la luz están llegando muy caros y según apuntaron: “la gente no consume lo que se le está cobrando”.

