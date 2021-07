Ciudadanos en SDN acuden a tercera jornada de vacunación, pese a tormenta Elsa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO NORTE. -La tercera jornada de vacunación masiva en el municipio Santo Domingo Norte se inició este sábado pese a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Elsa.

Así lo informó el ministro de Educación, Roberto Fulcar, durante una rueda de prensa, donde indicó que decenas de personas asistieron este sábado a inocularse contra el Covid-19.

Explicó que se contempla inocular alrededor de 900 mil personas ”para alcanzar la protección rebaño y frenar la pandemia del Covid -19, a la vez de movilizar la economía y generar más empleo”.

Resaltó que la jornada tendrá una duración de 10 días, y que ”se ha utilizado la estrategia del perifoneo (guaguas con altoparlantes), así como la motivación del boca a boca, a fin de llegar a todos los rincones para que las personas respondan al llamado del presidente de la República, Luis Abinader, y las autoridades sanitarias de acudir a vacunarse”.

El tambiénn coordinador de la jornada “Vacunate RD” en Santo Domingo Norte y Este, dijo en el Club Deportivo Víctor Burgos, ubicado en el sector Sabana Perdida, que se han habilitado 105 puntos de vacunación, completando así 480 puestos, los que seguirán aumentando hasta lograr la meta de inmunidad de rebaño en esa demarcación.

“Este es el deber del Estado y vamos ganando paulatinamente en la lucha contra la pandemia del Covid-19. La vacuna no mata, no duele, no enferma, al contrario, protege y cuida la vida, por lo que debemos vacunarnos”, manifestó.

Al sostener que se han abierto centros estratégicamente ubicados en cada comunidad, le pidió a los padres y a los jóvenes que se empoderen del proceso de vacunación acudiendo e invitando a sus amigos y vecinos a recibir sus dosis.

La rueda de prensa donde el ministro ofreció los detalles sobre la jornada de vacunación fue ofrecida luego de un recorrido por varios puntos de vacunación, al cual se sumaron Nathanael García, director de la Regional 3 de Salud Pública; la gobernadora de la Provincia Santo Domingo, Julia Drullard; el senador Antonio Taveras; Juan Rosa, director de Pensiones y Jubilaciones; el director del Parque Mirador Norte, Vinicio Cocco; el director de los Centros Tecnológicos comunitarios, Isidro Torres; y Paulino Ogando, director del gabinete del Ministerio de Educación; entre otros funcionarios del Gobierno.

Relacionado