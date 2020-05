Ciudadanos alegan no recibieron pago de “Quédate en Casa” tras ser encuestados sobre preferencia electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este lunes, varios ciudadanos denunciaron a El Nuevo Diario que no recibieron el segundo pago del programa “Quédate en casa” correspondiente al mes de abril, luego de ser encuestados vía telefónica sobre su preferencia electoral para las venideras elecciones de julio.

Uno de denunciantes de 65 años de edad y quien prefirió el anonimato, dijo que recibió el primer pago del citado subsidio estatal el cual es entregado a familias de escasos recursos debido a la crisis producto del COVID-19, sin embargo, luego de la encuesta política, no percibió la segunda quincena.

“Yo recibí una llamada, me preguntaron por quién voté en las elecciones primarias, le respondí que por Luis Abinader. Luego me preguntaron que cómo veía la situación actual del Gobierno, y les dije que la cosa no está muy buena”, expresó el afectado.

En ese orden, dijo que también fue abordado sobre por quién votó en las elecciones presidenciales de 2016 a lo cual dice “le respondí que fue por Luis Abinader”.

Asimismo, indicó que la persona que le atendía era muy incisiva en preguntarle aspectos de la gestión actual del presidente Danilo Medina.

El denunciante y afectado aseguró que al parecer todo se trataba de una encuesta política ya que le llegaron a preguntar que por quién votaría en las presidenciales del mes de julio, a lo cual le infirió que debido a la mala situación que vive la sociedad dominicana “votaría por el candidato del PRM Luis Abinader”.

Igualmente, otro de los afectados sostiene que le llamaron con las mismas interrogantes y de cómo veía la situación actual del país, a lo que respondió “que las cosas no van bien como dice el Gobierno”.

Programa “Quédate en Casa”

El presidente Danilo Medina informó el pasado mes de marzo de que a partir del 1 de abril las familias más vulnerables, a través de Comer es primero y Quédate en casa, recibirían apoyo del Gobierno como medida de palear la crisis económica que se produciría a raíz de la llegada del COVID-19 al país.

Dicha medida, indicaba que los ciudadanos beneficiados recibirian montos de $5,000 pesos mensuales para que puedan adquirir los principales productos de la canasta básica.

De su parte, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró este jueves que el programa “Quédate en Casa”, creado por el Gobierno para para favorecer a personas vulnerables ante el COVID-19, está beneficiando a 8 de cada 10 hogares dominicanos.

Señalando que el subsidio, que se está entregando desde el pasado 3 de abril, llega a un millón quinientos mil hogares escogidos de acuerdo a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), certificada por organismos internacionales, impactando al 60 % de la población.

