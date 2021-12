Ciudadano pide ayuda a ministro de Obras Públicas para reconstruir su vivienda

Comparte esta noticia

EL NUEVIO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un ciudadano solicitó este lunes al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, que le ayude a reconstruir su vivienda, la cual fue derribada por un deslizamiento de tierra en el kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Mediante una carta enviada al funcionario, el señor Pedro Rivera, quien padece de discapacidad motora, explica que en mayo del 2019 se deslizó una pared perimetral de su casa, la cual provocó daños a la vivienda de una vecina y que hay parte de la estructura que aún amenaza la vida de otros lugareños.

“Le he solicitado ayuda a todo el mundo y aunque del Ministerio de Obras Públicas me visitaron solo he recibido promesa”, expresó Rivera.

Agregó que esta situación provoca que tanto él como su familia vivan en “un estrés constante cada vez que se nubla, y al ver lo sucedido en Miami con el edificio veo que lo recomendable es la demolición completa de mi casa, pero yo no puedo hacerlo pues no cuento con trabajo ni siquiera”.

Manifestó que por ese motivo “le solicito hacer uso de sus buenos oficios en beneficios de una humilde familia de Santo Domingo Oeste, barrio la Ciénega, calle José Graciano #24”.

