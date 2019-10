Ciudadana insta Leonel Fernández a tomar decisión apegada a su inteligencia y principios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el anuncio de una alocución para las 10 de la noche de este domingo, una ciudadana instó al expresidente Leonel Fernández tomar una decisión “apegada a su inteligencia, principios y valores”.

El expresidente de la República doctor Leonel Fernández, hablará este domingo al país, en una alocución que dirigirá para anunciar los pasos a seguir en su lucha por el reclamo de la victoria, que afirma obtuvo en las pasadas primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger al candidato presidencial de esa organización política.

En una carta enviada de forma anónima, la ciudadana indica que “como joven me siento altamente preocupada por el rumbo que está tomando nuestro país, y cómo joven me siento comprometida a frenar este declive democrático. Creo que de las crisis salen las mejores oportunidades y recuerde que son calvas y se agarran por los pelos”.

Agrega que “por las venas del pueblo dominicano corre sangre revolucionaria por lo que no podemos quedarnos indiferentes ante la situación por la que atraviesa nuestro pueblo dominicano, no podemos tapar nuestros ojos que lloran ante el atropello que se le está haciendo, no solo a usted, sino a la fuerza del pueblo”

“No podemos tapar nuestros oídos ante ese pueblo que clama justicia y mucho menos podemos callar nuestras bocas ante la vulgar escena de la que todos fuimos testigo este 6 de octubre, donde celebrábamos una fiesta a la democracia y donde libremente el pueblo expresó su voluntad, voluntad que se ha visto violentada y arrebatada por macabras y despiadadas manos de un sector minoritario que se venden como benefactores de la tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón”, indica el documento.

Añade que “no dejemos que ese sector mal intencionado abrace a este pueblo, que grita a todo pulmón que regrese el rey de la salva para salvar la tierra que lo vio nacer”

“Puede que el PLD ya no parezca ser su morada, pero la República Dominicana seguirá siendo su casa, que junto a grande hombre usted mismo construyó. Que no se le olvide las palabras de Juan Emilio Bosch Gaviño que un día dijo la lucha de los pueblos es constante; nacen mártires donde muere uno: florecen las ideas allí donde las persiguen; un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir”, sostuvo.

“Como constante son nuestras luchas por la democracia, encarne en su persona las palabras del fundador de los dos más grandes partidos que ha visto este país”, señala la ciudadana en su carta.

“El hombre no puede vivir aplastado y subyugado por intereses personales y anárquicos. Ha llegado la hora de una gran transformación y de nuevas luchas, en manos de quien representa los mejores intereses del pueblo dominicano, todos sabemos quien tiene el liderazgo y quien no, tome una decisión apegada a su inteligencia, principios y valores”, indicó.

La corta concluye indicando que “su pueblo, la fuerza del pueblo, está aquí para seguir el camino que usted nos indique, no tenga la menor duda de que con fidelidad, firmeza, agradecimiento y orgullo lo apoyaremos hasta que finalmente el pueblo pueda libre y voluntariamente llevarlo a su justo lugar”.

