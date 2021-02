Citibank transfirió por error más de $500 millones de dólares y beneficiarios se niegan a devolver dinero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Citibank transfirió por error más de $900 millones de dólares a un grupo de prestamistas que tenían un negocio con la compañía de belleza Revlon.

El banco tenía la intención de realizar un pago de $8 millones de dólares de intereses, sin embargo el dinero fue a dar a los prestamistas de Revlon.

Cerca de las 10 empresas que se beneficiaron de la transferencia se negaron a devolver ese dinero a Citibank, quien interpuso una demanda para recuperar el dinero desde el mes de agosto amparándose en la idea de que en Estados Unidos la ley acostumbra a sancionar a las personas que gastan dinero que fue depositado de manera accidental en su cuenta. Sin embargo, la ley en Nueva York, en donde se originó la transferencia, tiene una excepción a la regla. Si el beneficiario tiene derecho a el dinero y no sabía que se transfirió de manera accidental, puede quedarse con la cantidad.

El martes un juez federal dictaminó que los beneficiarios no tienen que devolver el dinero. Pero en este caso, los acreedores tenían motivos para creer que el pago fue intencionado, escribió en su sentencia el Juez Jesse M. Furman, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, según informó The New York Times.

“Creer que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca había sucedido antes, por un valor de casi mil millones de dólares, habría sido casi irracional”, escribió el juez.