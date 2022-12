Cirujano plástico invita a reforzar medidas de salubridad ante aumento de COVID-19

Por: Rosa Galán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO -El cirujano plástico Rafael Cisneros alertó a la población sobre un aumento en los casos de COVID-19 e invitó a retomar las medidas preventivas.

“Lo importante no es que sea más letal o no lo importante es que usted se cuide, porque si usted se cuida y evita un contagio pues no importa que sea de una lata o baja letalidad”, comentó.

Manifestó que a lo largo de los años se ha demostrado que, “la salud preventiva es la salud del momento y del siglo”.

“Por eso me sumo a lo que plantean en contra de las ARS, que no cubren algunos elementos, porque es más económico prevenir que luego curar”, citó.

En ese sentido, agregó que “es necesario que le pueblo dominicano continúe con las medidas para el COVID-19, porque es esta misma medida que los va a proteger, va a evitar contagiarse con una virosis gripal que hay, el pueblo dominicano debe utilizar sus mascarillas”.

Invitó a los padres a mostrar a sus hijos la importancia de las medidas sanitarias, para el cuidado de su salud, indicó Cineros en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“A sus niños que van a la escuela edúquelos y enséñeles como protegerse, como cuidarse, que vaya con su masacrilla, porque es un espacio donde confluyen muchísimos seres humanos y usted no sabe cual va a tener la virosis gripal o el mismo COVID”, citó.

“Nosotros somos del criterio de que si usted está en espacios públicos póngase la mascarilla, usted va a estar en el metro, póngase su mascarilla, lleve su higienizador de las manos, porque cada elemento que usted toque puede estar sucio y con sus manos sucias usted puede llevarse a la boca y a la nariz”, expuso.

De igual forma, aconsejó aumentar el consumo de vitaminas C, argumentando que el cuerpo no almacena ni produce ese tipo de suplementos.

“Es por eso que como no tenemos un almacén en el organismo se va utilizando y hay que consumirla a diario, en momentos como estos nosotros tenemos que priorizar la ingesta de líquidos como de vitaminas C que no se almacena”, expresó.

Relacionado