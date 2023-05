Cirilo Moronta encabeza inscripción masiva en el PRM en NY y otros estados

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El empresario y activista comunitario y aspirante a la diputación por la circunscripción N0.1 de ultramar, Cirilo Moronta, encabezó jornadas permanentes de inscripción de cientos de dominicanos en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Las jornadas están programadas para llevarse a cabo en toda la circunscripción N0.1 de ultramar, es decir en los Estados de New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington DC, Connecticut, Montreal y Toronto; y se iniciaron desde hace dos meses en el emblemático 809 restaurante, La Casa del Dominicano del exterior, con un operativo fijo que ha permitido reclutar hasta el momento a cientos de personas.

Durante estas jornadas, Moronta se desplaza con su equipo a diferentes zonas donde residen la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas que es en el noreste de USA, llevando el mensaje a la diáspora de que debe apoyar por 4 años más la presente gestión del PRM encabezada por el presidente Luis Abinader, pues entiende que la misma ha representado importantes avances para el país en términos institucionales, de transparencia en el manejo de los recursos y en el manejo de la economía.

En cuanto los avances en la institucionalidad y la transparencia, durante la gestión del presidente Abinader Cirilo asegura que los avances han sido importantes e históricos, ya que por primera vez en más de 40 años se ve una real decisión de combatir la corrupción en el país y que una muestra de esto es ver desfilar al anillo palaciego más corruptos de la historia moderna dominicana por ante la justicia. Desde exprocurador hasta los funcionarios de primera línea, e incluso, los familiares más cercanos del expresidente Danilo Medina. El hecho de que a los propios funcionarios del PRM que han incurrido en faltas reñidas con la Ley y la ética se les ha sometido a la justicia, lo que constituye un gran logro y paso de avance para la democracia dominicana.

Mientras que, de los avances de la economía, el empresario señala que los reportes de los organismos internacionales especializados en la materia como el Banco Mundial (BM), indican que, gracias al buen manejo de la economía, el presidente de la República impidió que el país cayera en una profunda crisis económica con niveles de inflación descontrolados como ha ocurrido en gran parte del mundo.

Señala también, que gracias a este buen manejo de la economía, el país cuenta con la canasta básica más barata de toda la región de Latinoamérica, y que seremos en el 2023 la economía que más crecerá, alcanzando un 4.5%, de acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), debido al dinamismo en el sector externo frente al país, mayor diversificación del entramado productivo nacional, ajustes certeros en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central para evitar fuga de capitales y mantener la estabilidad económica nacional.

Otra razón que el empresario y precandidato resalta para solicitar el apoyo que el presidente Luis Abinader ha dado a la trabajadora diáspora dominicana, restituyéndole parte de su aporte que los dominicanos en el exterior hacen al país, permitiéndoles tener acceso a los programas de viviendas asequibles de acuerdo a sus necesidades proveyéndoles del seguro de salud, además de abrir oficinas consulares en estados apartados para facilitar el acceso de manera más rápida y eficaz a los servicios consulares y legales a miles de dominicanos que tenían que viajar por largas horas para conseguir un pasaporte, cédula, permiso o cualquier otro documento de extranjería.

De igual manera, Cirilo Moronta durante las permanentes jornadas de inscripción expresa a los dominicanos que desea ser diputado de ultramar para defender desde ese espacio de poder que es el congreso los intereses de la diáspora dominicana, con cuyo esfuerzo contribuye a mantener el crecimiento y fortaleza de la economía dominicana, y que por lo tanto, merece que continúe siendo apoyada por este gobierno, y se comprometió a no ser un número en la Cámara de Diputados, sino a ser una voz activa, promotora y gestora de iniciativas y proyectos dirigido a apoyar la obtención de una vida digna de los dominicanos en el exterior. Bien sea, cuando regresen al país o mientras residan allá.

Finalmente, Moronta agradeció la gran acogida que ha tenido su precandidatura no solo en la ciudad de New York donde lleva más de 40 años trabajando por la comunidad dominicana, sino en otros Estados de la circunscripción N0.1, como: Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington DC.Y el apoyo masivo que ha recibido de los jóvenes y decenas de organizaciones de la sociedad civil que representan a los dominicanos en USA.

