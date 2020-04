Circunstancias que salvan al hombre

A medida que el hombre va recibiendo acumulación de años y a su vez algunos golpes que da la vida, así mismo va cambiando su manera de pensar y accionar frente al mundo.

Para el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, psicólogo e investigador, maestro en comunicación y profesor a tiempo completo en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la frase del filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, en su obra Meditaciones del Quijote, cuando dijo: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, el pensador puso de relieve que “la persona estaba formada por dos partes esenciales: el sujeto y el mundo con el que a cada quien toca trajinar”.

Refiero el introito luego de leer unas declaraciones del ex jugador de Grandes Ligas David Ortiz a los colegas de la edición sabatina de “Z Deportes” donde, entre otras cosas, invitaba a la juventud a “dejar la calle y a concentrarse en las cosas que realmente les proporcionarán un mejor futuro”.

La vida de Ortiz, previo a verse involucrado en una situación calamitosa y excesivamente peligrosa porque pudo no regresar al mundo de quienes habitamos el planeta tierra, se desarrollaba en ambientes festivos, cherchas entre amigos, seguidores, conocidos o por conocer, vecinos y relacionados.

A partir de su retiro como jugador estelar de las Grandes Ligas pudo haber decidido, y esto es un juicio personal, transitar por las calles brindando su imagen a quienes tuvieron o no la oportunidad de estrechar sus manos en un ambiente beisbolero.

La fatalidad dijo presente, pero mayor fue la voluntad de Dios al mantenerlo con nosotros tras unos meses de sufrimientos y la cuasi recuperación total de su salud. Ese mismo que lo salvó, sin echar a un lado la ciencia médica, dirige sus pasos y lo convierte hoy en asesor de otros seres vivos. David está destinado a salvar su circunstancia porque salvándola a ella se salva él.

Nombramiento ipso facto

En esa misma entrevista radial, Ortiz expuso su interés de asumir la gerencia general del equipo dominicano para el Clásico Mundial 2021, siempre y cuando no interfiera con su labor en la organización para la cual trabaja. Sin darse cuenta, David puso en manos de Fedobe y de quienes acompañan a esta federación en el aspecto comercial y organizacional, la oportunidad de oro para un nombramiento ipso facto… o sea, inmediatamente.

Las relaciones del exjugador con los gerentes de Grandes Ligas y con sus excompañeros dominicanos son tan estrechas que ninguno de ellos se atrevería a negar, salvo circunstancias de fuerza mayor, una invitación del mejor designado que ha tenido el béisbol.

A finales del año próximo David será elegible para estar en el Salón de la Fama de Cooperstown para la clase 2022. Una mala actuación del equipo dominicano no impide que sea catapultado al salón de los inmortales. Lo importante para el caso es la vitrina que representa el mismo año de elegibilidad.

