Círculo de Locutores Dominicanos anuncia celebración “Semana Nacional del Locutor”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En ocasión de celebrarse el 18 de abril el Día Nacional del Locutor, la junta directiva del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD), que preside Ana Daisy Guerrero, presentó el programa oficial de las actividades que se llevarán a cabo con motivo a la “Semana Nacional del Locutor 2021″.

La presidente del CLD afirmó que todos los años, para el mes de abril, esta entidad que agrupa a los profesionales de la palabra hablada realiza un programa variado de actividades con la finalidad de mantener la integración de los locutores en todo el país y ultramar.

“En esta ocasión la celebración abarca diferentes tópicos dentro de los que se destacan Webinar, en materia de doblaje, educación tributaria, conferencias, efectos postraumáticos de un año de restricciones 2020, el protocolo como herramienta en el campo laboral, rol del locutor en la sociedad, además de reconocimientos a locutores, misa de acción de gracias, encuentro de confraternidad, ofrenda floral en el Altar de la Patria y torneo de softball, entre otros”, dice una nota del CLD.

Informó que este año la “Semana Nacional del Locutor” se estará llevando a cabo del 18 al 25 de abril y que será dedicada a tres destacados locutores, por sus grandes aportes en materia de comunicación en beneficio de la nación dominicana, Nieves Corniel, Iván Ruiz y Nelson Arroyo, quienes fueron seleccionados a unanimidad por la Junta Directiva.

Guerrero lamentó que la celebración del Día Nacional del Locutor los encuentre en una situación difícil no solo por lo que ha ocurrido con la pandemia, sino porque tiene 8 años solicitando ante el gobierno la pensión para un grupo de colegas enfermos que ya no están en condiciones de laboral y hasta la fecha no ha sido posible.

“Nuestra única esperanza esta puesta en el presidente Luis Abinader ya que volvimos a someter la solicitud y dejamos en manos de la vicepresidente Raquel Peña, Daniel García Archibald y Milagros Germán, los expedientes de los locutores para fines pensiones, esperanzados en que en la celebración de la Semana del Locutor, el presidente de la Republica, pensiones a los profesionales del micrófono”, expresó Guerrero.

Se recuerda que el Círculo de Locutores Dominicanos fue fundado el 17 de julio del 1972 y 5 años después el 30 de septiembre del 1977, se origina el decreto 2995 que le da personalidad jurídica.