Circulan rumores de infidelidad entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- Los fanáticos han colocado a Bad Bunny y su novia, Gabriela Berlingeri, en las tendencias de redes sociales pues circula el rumor de una presunta infidelidad luego de que el exponente urbano “El Dominio” publicara un video en video en Instagram donde insinuó que la joven le habría sido infiel al intérprete de “Yo perreo sola”.

En el referido video, el artista urbano declaró que en el pasado estuvo involucrado con las parejas sentimentales de varios de sus colegas, entre los que destacó a Bad Bunny. “Así de feo como soy, le grabo las mujeres a la mayoría de ustedes, ¿entienden?. Las que son mujeres de ustedes ahora, son las que yo me clavaba el año pasado. Pregúntenle a Bad Bunny”, señaló El Dominio en el vídeo, al tiempo que aseguraba que también guarda pruebas de esto en su teléfono móvil.

“Todo comenzó con una muchacha que yo conocí, que lastimosamente conocí primero. Y luego el pana la conoce. Ahí el pana se enamoró y, cuando se enamora, pues se entera de todo, pero ya estaba enamorado. En un cumpleaños, yo estaba en un bote y de casualidad estaba la pana. Ella salía en videos bailando, pero yo no sabía nada. Cuando se acaba el party me entero que El Conejo la había llamado y le dijo que qué hacía con gente cafre”.

A pesar de el videoclip desató que los seguidores del artista especularán si realmente se trataba de Berlingeri, otros aseguran que quien se menciona no es la joven diseñadora de joyas, pues calculando cronológicamente el tiempo que se realizó la mencionada fiesta, el artista urbano y la joven no estaban juntos no se había anunciado la relación de ambos.

Ninguno de los han emitido comentarios al respecto al rumor que circula, pero el día de ayer Gabriela publicó una foto utilizando los crocs diseñados por su pareja, lo que para muchos bastó como respuesta.

¡Explicación! el Dominio y Gabriela Bad Bunny, Cuernos…🍿 Video² pic.twitter.com/HSWjmDuogU — inho (@xinder10711) September 28, 2020