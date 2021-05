Circula audio de desahogo de una alegada doctora contra quienes no quieren vacunarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -En las redes sociales circula un audio este miércoles aparentemente de una médica de cuidados intensivos expresándose en contra del sector de la población que no quiere asistir a vacunarse contra el Covid-19, en medio del rebrote que hay de acuerdo a las autoridades.

Aparentemente se trata de un desahogo con varios miembros de su familia, pues se escucha decirle a los que no se han vacunado “no los quiero en la casa de mi mamá”.

La galena expresó que el que no se quiera vacunar “que no se vacune, pero después no se estén lamentando diciendo que tienen mala suerte. Ahora mismo el país está lleno del Covid-19”.

Aseguró que una reacción a la vacuna es “mil veces mejor que morirse de coronavirus, ¿No están claros?… ¿ustedes no acaban de entender que el covid está matando?”.

Puso de ejemplo el caso de varias personas que han muerto de Covid-19, entre ellas una visitadora médica que no estaba vacunada, dejando tres niños en la orfandad.

En el mismo audio, aseguró que el 87% de las personas que están graves en cuidados intensivos no tienen la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 13% tiene solo una dosis.

Aseguró que las unidades de cuidados intensivos están llenas.

Los datos de Salud Pública indican que el 76.85% de los nuevos casos de la enfermedad registrados en las últimas 24 horas corresponden a las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago.

